تدشين توزيع بطاقات عافية للشرائح الجديدة المستفيدة من الخدمة التأمينية

المستفيدون من تأمين عافية نحو 200 ألف مواطن بتغطية تأمينية تصل إلى 15500 دينار



بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، دشنت وزارة الصحة توزيع بطاقات التأمين الصحي «عافية» للشرائح المستفيدة من قانون 71 لسنة 2023، وذلك عبر 18 مركزا صحيا موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة للخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر أن توزيع بطاقات عافية يعد باكورة مشاريع وزارة الصحة المدرجة ضمن أول 100 يوم من برنامج عمل الحكومة

2023-2024. وأوضح د.كلندر في تصريح على هامش بدء توزيع بطاقات عافية في مركز مبارك الحساوي الصحي في منطقة حطين، أن توزيع البطاقات يتم من خلال 18 مركزا صحيا موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

وأشار د.كلندر إلى أن المستفيدين من تأمين عافية هم المواطنون المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بواقع نحو 160 ألفا، وقد تمت إضافة شرائح جديدة تطبيقا للقانون 71 لسنة 2023، وتشمل شريحة المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية.

وبين د.كلندر أن الشريحة الجديدة المضافة تبلغ 40 ألف مستفيد، ليصل إجمالي المستفيدين من تأمين عافية نحو 200 ألف مستفيد، وبتغطية تأمينية تصل إلى 15500 دينار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد على 400 مزود للخدمة، ما بين مستشفيات أو مراكز أو عيادات أو صيدليات تتبع القطاع الصحي الأهلي، تتولى تقديم الخدمات الطبية للشرائح المستفيدة من هذا التأمين.