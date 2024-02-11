متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انتهت بطولة كأس آسيا 2023، والتي استضافتها قطر، وشاهدنا فيها الكثير من المتعة والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة وحضور مذهل في الملاعب القطرية.
وحقق منتخب قطر، في نسخة عام 2023، بعد الفوز على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق العنابي اللقب للمرة الثانية على التوالي.
وعلى مدار السنوات الماضية شاهدنا تطور الكرة الآسيوية، والكثير من المتعة في البطولة الأغلى للقارة الصفراء، ومن المتوقع أن يزداد الحماس والتنافس بين المنتخبات في النسخة القادمة من البطولة.
ما موعد كأس آسيا 2027؟
كما هو المتعارف عليه في بطولة كأس آسيا، من المنتظر أن تنطلق البطولة في يناير 2027 وحتى فبراير من العام ذاته.
أين تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا؟
في الأول من فبراير لعام 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القادم، فوز المملكة العربية السعودية، بملف استضافة كأس آسيا 2027.
ومن المنتظر أن تقام البطولة، في أربع مدن سعودية وهم الرياض، جدة، الدمام، والخبر.
ما موعد قرعة آسيا آسيا 2027؟
لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.
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