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متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

2/11/2024 2:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتهت بطولة كأس آسيا 2023، والتي استضافتها قطر، وشاهدنا فيها الكثير من المتعة والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة وحضور مذهل في الملاعب القطرية.


وحقق منتخب قطر، في نسخة عام 2023، بعد الفوز على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق العنابي اللقب للمرة الثانية على التوالي.


وعلى مدار السنوات الماضية شاهدنا تطور الكرة الآسيوية، والكثير من المتعة في البطولة الأغلى للقارة الصفراء، ومن المتوقع أن يزداد الحماس والتنافس بين المنتخبات في النسخة القادمة من البطولة.

ما موعد كأس آسيا 2027؟
كما هو المتعارف عليه في بطولة كأس آسيا، من المنتظر أن تنطلق البطولة في يناير 2027 وحتى فبراير من العام ذاته.


أين تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا؟
في الأول من فبراير لعام 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القادم، فوز المملكة العربية السعودية، بملف استضافة كأس آسيا 2027.


ومن المنتظر أن تقام البطولة، في أربع مدن سعودية وهم الرياض، جدة، الدمام، والخبر.

ما موعد قرعة آسيا آسيا 2027؟
لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

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