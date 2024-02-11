شرودر مدرب النصر: نستلهم من الفوز على العين والتعادل مع شباب الأهلي تخطي الوصل

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب فريق الكرة بنادي النصر، أن الفريق سيستلهم من فوزه السابق على العين وتعادله مع شباب الأهلي الفوز على الوصل في مباراة الفريق المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، معرباً عن ثقته في لاعبيه بتكرار المستويات الجيدة التي أظهروها أمام صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحقيق النتيجة المطلوبة في «الديربي»، مشيراً إلى أن استعدادات «العميد» خلال فترة التوقف كانت جيدة، وأن النصر يتطلع لخوض مباراة قوية.

ويلتقي النصر والوصل في ديربي بر دبي الشهير باستاد زعبيل بدبي في الثامنة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد توقف دام 50 يوماً.

يتصدر الوصل جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وهو «بطل الشتاء»، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام جاره النصر، الذي يحتل المركز التاسع بـ15 نقطة.

ويحظى ديربي النصر والوصل باهتمام جماهيري كبير، وعلى قمة الإثارة والمستويات الفنية العالية على أرض الملعب، في ظل التاريخ التنافسي الكبير بين الناديين.

ويستعد شرودر لرد الاعتبار من الوصل الذي تسبب في إقالته من منصبه عندما كان مدرباً للعين بفوز «الإمبراطور» عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن المدرب الهولندي أكد أنه يرى المباراة من زاوية أخرى، وأنها ستكون مختلفة، لأن الضغوط مسلطة أكثر على الوصل، الذي يحاول مواصلة انتصاراته للتتويج باللقب.



وأشاد شرودر بالوصل ووصفه بالفريق القوي، وقال: الوصل متصدر حالياً للدوري دون أن يخسر أي مباراة، محققاً 9 انتصارات و3 تعادلات، ولعبت ضده مع فريقي السابق، لكن هذه المباراة مختلفة، والضغوط ستكون عليهم، نعلم أنهم استثمروا الكثير من المال للتعاقد مع اللاعب الكوري من أجل الحصول على اللقب هذا العام، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون فريقاً كبيراً، والوصل حالياً فريق كبير في الإمارات ومن حقه أن يطمح للقب.

تطوير

وأضاف: بالنسبة لنا، نركز على أنفسنا، ونعلم أننا على أتم الاستعداد للمباراة، ونعلم أننا قمنا بتحضيرات جيدة وطورنا طريقة لعبنا بالكرة، ويتوجب علينا أن نكون جيدين من الناحية الدفاعية.

وحول قبول النصر بعض الأهداف السهلة، أوضح شرودر أن النصر تحسن كثيراً من الناحية الدفاعية، وأن جميع فرق الدوري ترتكب بعض الأخطاء البسيطة، مشيراً إلى أن النصر الذي تعادل مع شباب الأهلي وفاز على العين بإمكانه الفوز على الوصل.

وكشف المدرب الهولندي أن الهدف من خوض مباراتين وديتين في يوم واحد خلال فترة التوقف هو الارتقاء بالجاهزية البدنية لجميع اللاعبين من الأساسيين أو الاحتياطيين إلى الدرجة نفسها.

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