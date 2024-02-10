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العثور على جثث الطفلة الفلسطينية هند وطاقم الإسعاف المفقودين

2/10/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عثر على جثة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، و5 من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن ذوي الطفلة عثروا أمس على جثتها وجثث من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي في محيط «دوار المالية» بحي تل الهوى قبل 12 يوما، حيث قتل كل أفراد عائلتها في البداية، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، ومقتل المسعفين اللذين كانا على متنها، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها للموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان.
وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، إذ لم تتوقف المناشدات للعثور عليها بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، اللذين خرجا لإنقاذها.

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