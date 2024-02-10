مكتبة محمد بن راشد تنظم «رحلة ابتكار» دعماً للإبداع

تنظم مكتبة محمد بن راشد، في خطوة تبرز التزامها دعم الإبداع والابتكار وبالتزامن مع شهر الابتكار، معرض ((رحلة ابتكار)) تحت شعار ((عالم من الابتكار.. انطلاقة نحو المستقبل))، ويقدم لزواره فرصة متفردة لاستكشاف عالم الكتب والأفكار الخلاقة، وذلك حتى 29 فبراير الجاري.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، ((إنَّ المعرض يجسد رؤيتنا لدعم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، فنسعى عبرها لإلهام الزوّار مجموعة متنوعة من الأفكار والنظريات التي تُغذي العقل وتُحفز على التفكير الإبداعي، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن القراءة والمعرفة الأساس لأي نهضة تنموية شاملة))، مضيفاً ((إن مكتبة محمد بن راشد تقود اليوم دوراً محورياً في إثراء الحوار الثقافي ودعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، إذ تجمع بين الإرث الثقافي والابتكارات التكنولوجية لتوفير تجربة فريدة للقرّاء والباحثين لتبادل الأفكار وتنمية المعرفة)).

إلهام

ويهدف المعرض إلى إلهام الزوّار وتحفيز الابتكار في المجتمع، عبر عرض مجموعة متميزة من الكتب والعناوين المختارة من المكتبات التسع المتخصصة في مكتبة محمد بن راشد، ويضم المعرض 135 كتاباً تسلط الضوء على العديد من الموضوعات والمجالات باللغتين العربية والإنجليزية، وتتنوع بين الثقافة والأدب، والاقتصاد والأعمال، والإبداع الإنساني، لتوفر للقارئ مجموعة غنية من المعرفة والإلهام.ومن بين أبرز العناوين في المعرض، ((أهم عشرة اختراعات غيرت وجه العالم))، و((موسوعة الاقتصاد الابتكاري بين المفهوم والنظرية))، و((الإبداع والابتكار في منظمات الأعمال))، و((الإبداع المؤسسي.. إنشاء منظمة مبدعة))، و((الإبداع والأداء))، و((كيف تكون معلماً بارعاً؟))، وغيرها الكثير التي تستهدف تشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة.

فرصة

ويتيح معرض ((رحلة ابتكار)) للزوّار فرصة التعرف إلى أحدث النظريات والابتكارات والتطورات في مختلف المجالات، كما يُبرز الأهمية الكبيرة للقراءة والتعلم المستمر وهي أدوات أساسية للتقدم الشخصي والمجتمعي، ليشكل تجربة تعليمية وتثقيفية ومعرفية رائدة. وتتبنى مكتبة محمد بن راشد، استراتيجية فعّالة في تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض المتنوعة والمجانية على مدار العام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الثقافة والمعرفة كونها ركائز أساسية للنهضة والتقدم، بهدف خلق بيئة ثرية تحتضن الإبداع وتشجع على الحوار الفكري، إلى جانب توفير فرصة للتعلم والاستكشاف وتبادل الأفكار، ما يبرز رؤيتها في تعزيز دور الثقافة في بناء مجتمع معرفي متقدم. ويمكن لجمهور ((مكتبة محمد بن راشد)) الاطلاع على مزيد من التفصيلات والمعلومات عن برنامج ورش العمل والفعاليات والمعارض المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، في الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.