صندوق الفرجان يرعى مهرجان «بين الغاف» في حديقة مشرف الوطنية

يرعى صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33، وتعزيزاً لرفاه مجتمع دبي وأفراده، الدورة الثانية من مهرجان "بين الغاف" الذي تنظمه "فرجان دبي"، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجاري.

ويستهدف المهرجان في نسخته الثانية التي تقام في حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي، تقديم فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي وتتيح مناخاً يخدم في تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.

ويلبي مهرجان "بين الغاف" مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تحقيق نموذج الأُسَر الأسعد والأكثر ترابطاً وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل فرجان دبي.

ويضم المهرجان عدداً من المناطق المختلفة منها منطقة أصحاب المشاريع المنزلية، ومنطقة المطاعم، والمنطقة الشبابية، ومنطقة المسرح الرئيسي والتي تتميز بجلسات عائلية أمام المسرح، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومنطقة الرسم الحي لفنانين الفرجان.

ويرافق الحدث الذي يستمر على مدار 11 يوماً، أجواء اجتماعية وترفيهية وتراثية وتعليمية يتلاقى خلالها أبناء الفرجان في دبي عبر عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تجمع بين الموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية وتحديات الطبخ إلى جانب المشاريع المنزلية.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان بين الغاف مشاركة 150 موهبة مختلفة في عروض وأنشطة متنوعة يشهدها المهرجان، و45 مشروعاً منزلياً ومطعماً ومقهى فضلاً عن مشاركة 150 متطوعاً.

تشجيع المشاركة المجتمعية

وقال راشد الهاجري مدير مشروع صندوق الفرجان: تجسد رعاية الصندوق لمهرجان بين الغاف التزامه بتمكين الكوادر المواطنة من بناء حياة اجتماعية متماسكة وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع وتنظيم الفعاليات والبرامج الهادفة إلى صقل المواهب ورعاية المشاريع المبتكرة التي تخلق تجربة مجتمعية مميزة للمواطنين وترتقي بجودة حياتهم داخل أحيائهم السكنية، وهو ما يُعدّ من أولويات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأضاف: "يلبي المهرجان مستهدفات الصندوق الساعي إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال توجيه الاستثمار في المشاريع الاجتماعية المهمة، الرامية إلى ترسيخ رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز التواصل بين المواطنين في الأحياء السكنية في دبي".

ودعا مدير مشروع صندوق الفرجان، مواطني دبي إلى تقديم أفكار مشاريع اجتماعية مبتكرة من المتوقع أن تحقق أثراً إيجابياً يعزز جودة حياة المواطنين داخل أحياء الإمارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مؤكداً أن مجلس أمناء الصندوق يتابع كافة الأفكار التي تصله من أهالي الفرجان.

منصة فريدة

من جهتها، قالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام "فرجان دبي": تشهد النسخة الثانية من مهرجان بين الغاف عدداً من التطورات سواء على مستوى المساحة التي تضاعفت هذا العام أو على مستوى الفعاليات والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة عدد حضور هذه الدورة، حيث يشهد الحدث تنظيم فعاليات تلبي تطلعات واهتمامات كافة أفراد المجتمع، وتعمل على تطوير مهاراتهم، وخبراتهم، المهنية، والاجتماعية، والفنية.

وأضافت: "يعتبر المهرجان منصة فريدة تسلّط الضوء على المشاريع المنزلية التي تحظى بتشجيع دائم في دبي نتيجة أهميتها في التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية وتعزيز قدرات الكوادر المواطنة، حيث يستعرض المهرجان 45 مشروعاً منزلياً ملهماً في قطاعات مختلفة ومطعماً ومقهى مشاركاً في المهرجان، الأمر الذي يسهم في تعزيز مدخولات أصحاب هذه المشاريع ويدفعهم إلى العمل على تطويرها والتوسع فيها".

وتابعت: "تشهد النسخة الثانية من المهرجان مشاركة 150 متطوعاً يؤدون أدواراً متنوعة لضمان نجاح الفعاليات تتضمن استقبال حضور المهرجان وتوجيههم نحو المواقع التي يرغبون في زيارتها، إضافة إلى تقديم معلومات حول الفعاليات والجدول الزمني لها،" مثمنةً دعم "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، للمهرجان وحرصها على المساهمة في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز الترابط المجتمعي ودعم المشاريع المبتكرة، والأنشطة التطوعية التي تعود بالفائدة على سكان فرجان دبي.

قيمة وطنية

إلى ذلك، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "تجسد مشاركة البلدية في تنظيم النسخة الثانية من مهرجان بين الغاف وللعام الثاني على التوالي التزامها بالتعاون والتكامل مع كافة مؤسسات دبي، من أجل دعم الفعاليات المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة داخل أحياء دبي وتسريع تحقيق غايات ومستهدفات الاستراتيجيات الطموحة لدبي".

وأضاف: "بعد نجاح النسخة الأولى من المهرجان، تمت مضاعفة المساحة الخاصة بالمهرجان هذا العام لاستقبال واستيعاب المشاريع المنزلية المشاركة والفعاليات والجمهور الكبير الذي من المتوقع حضوره للاستمتاع بأجواء تمزج بين الماضي والحاضر في رحاب أشجار الغاف التي تمثل قيمة وطنية كبيرة لاقترانها بهوية الإمارات وتراثها وتتواجد بكثافة في حديقة وغابات مشرف الوطنية".

تكامل الجهود

بدوره، ثمّن خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف دبي"، الدور الحيوي الذي يلعبه "صندوق الفرجان" في رعاية المشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية في دبي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وترسيخ أواصر الترابط، مشيراً إلى أهمية التعاون وتكامل الجهود بين جميع الهيئات والمؤسسات في دبي بما يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في دبي.

وقال: "ينسجم تعاوننا مع (فرجان دبي) لتنظيم الدورة الثانية من مهرجان (بين الغاف)، مع أهداف المؤسسة وسعيها لتعزيز التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تأمين الترابط بين أفراد المجتمع ورعاية الشأن المجتمعي في الإمارات، وهو ما يتسق مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وغاياتها في تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي".

مشاريع ريادية

ويسعى مهرجان بين الغاف إلى دعم المشاريع المنزلية والريادية والناشئة، حيث تشهد النسخة الثانية من المهرجان مشاركة 20 مشروعاً منزلياً متنوعاً، فيما يعتبر المهرجان منصة جيدة تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، الأمر الذي يساهم في رفع معدلات مدخول المشاركين واكتسابهم مهارات جديدة.

وتشهد النسخة الثانية من المهرجان تخصيص 4 جداريات لأصحاب المواهب الفنية المميزة والخطاطين وذلك لتقديم رسومات حية أمام جميع زوار المهرجان، حيث تمنح هذه الجداريات الفرصة للجمهور للتعرف عن قرب إلى المشوار الذي يقطعه الفنان حتى اكتمال اللوحة وتحولها من مجرد فكرة إلى عمل فني، في الوقت نفسه تمنح هذه الفعالية الفنان فرصة معرفة رد فعل الجمهور المباشرة تجاه عمله، من خلال قراءة ملامح وجوههم، والإجابة على أسئلتهم، وتعليقاتهم.

معرض المواهب

وينظم مهرجان بين الغاف، معرض المواهب، الذي يعمل على إبراز الشخصيات الموهوبة داخل الفرجان، عبر عرض صورهم واستعراض إنجازاتهم، بهدف تقديم نماذج يمكن أن تكون شخصيات ملهمة للأجيال الجديدة، وبما يسهم في خلق حافز التميز لديها.

كما تشمل فعاليات المهرجان عرض أعمال أهالي فرجان دبي الفنية في الرسم والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي أمام زوار الحدث، الأمر الذي يساهم في تسليط الضوء على المواهب المحلية ويعزز مكانتها في المشهد الفني ويسهم في تقديم أعمال فنية فريدة، ويساعدها على اكتساب خبرات وتجربة أفكار جديدة وتقنيات مبتكرة.

كما يشهد مهرجان بين الغاف تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل حرفية ومهنية وإبداعية تستهدف كافة الفئات العمرية من أبناء فرجان دبي، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً عبر تنمية مهارات المشاركين في كافة المجالات، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وإثراء خبراتهم وتجاربهم، وتشجيعهم على الدخول إلى مجال ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على الانطلاق في عالم المشاريع الناشئة.

كما يشارك في تقديم الورش "ميداف ستوديو" وهو مساحة فنية انطلقت بدعم من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، بهدف تحفيز الحس الإبداعي والفني إضافة إلى ورش العمل والدورات التعليمية التي تسعى إلى تنمية روح الفنان لدى المشاركين.

ملتقى الأسرة

ويحفل مهرجان بين الغاف بورش مختلفة منها ورشة لرائدة الأعمال الإماراتية والشيف عبير اللوز حول أسرار صناعة الحلويات والخبز والمعجنات، فضلاً عن ورش في صناعة العطور والبخور بالإضافة إلى الفعاليات التراثية التي تسعى إلى إحياء التراث الشعبي والحفاظ على تراث الأجداد في إطار يربط بين الماضي والحاضر، ليكون المهرجان ملتقى الأسرة الإماراتية.

كما ينظم المهرجان ورشاً فنية لتعليم الأطفال والكبار طرقاً متعددة للتعبير عن أنفسهم من خلال الريشة والألوان، حيث تسعى هذه الورش إلى تعزيز الإبداع لدى الأطفال والشباب، من خلال مجموعة من الممارسات الفنية التي تسهم في بناء المهارات والمواهب في عالم الرسم والتشكيل.

استكشاف المواهب

ويخصص مهرجان بين الغاف منطقة ترفيهية للأطفال، تختزل في فعالياتها جوانب تعليمية وتثقيفية متعددة، وتتضمن قسما لركوب الخيل، وحديقة حيوانات صغيرة، ومنطقة لألعاب القفز، فضلاً عن منطقة للألعاب الشعبية الإماراتية ومنطقة ترفيهية لمسابقات الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ورش العمل التي تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم واستكشاف مواهبهم، وتمنحهم فرصاً متميزة للتفاعل واكتشاف الذات وتنمي لديهم الحس الإبداعي وروح العمل الجماعي ضمن أجواء أسرية مميزة.

ويحفل مسرح مهرجان بين الغاف بالعديد من المسابقات التي تستهدف كافة فئات الجمهور، بداية من مسابقة البحث عن الكنز مع حسن الملا، ومسابقة أجمل سيارة كلاسيكية، مروراً بمسابقة تحدي الطبخ مع عبد الله إسماعيل وعبير اللوز، ومسابقة التصوير مع علا اللوز لأجمل صورة فنية في المهرجان، وانتهاء بالمسابقات اليومية للجمهور والمقدمة من قبل علياء بوجسيم وفريق بصمة زايد التطوعي.

كما يشهد مهرجان بين الغاف تقديم الفنان الإماراتي خالد محمد توليفة متنوعة من الأغاني التي تتميز بالألحان التراثية والكلمات الشعبية الإماراتية.

وكانت النسخة الأولى من مهرجان بين الغاف قد شهدت مشاركة 15 مشروعاً منزلياً و70 موهبة إماراتية استعرضت قدراتها أمام حضور المهرجان الذي بلغ نحو 25 ألف زائر للحدث الذي استضافته حديقة وغابات مشرف الوطنية التي تتميز باحتوائها المكثف لأشجار الغاف التي تعد رمزاً للصمود والتعايش في الصحراء، وتعتبر من الأشجار الوطنية الأصيلة في الإمارات.

يُذكر أن "صندوق الفرجان" الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، ودشنه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عضو مجلس دبي، يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، والهادفة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

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