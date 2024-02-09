دفاع مدني دبي يدشّن أول مركز إطفاء عائم متنقّل ومستدام في العالم

في خطوة نوعية غير مسبوقة في مجال الإطفاء والإنقاذ، دشّن الدفاع المدني في دبي أول مركز اطفاء عائم متنقّل ومستدام في العالم في إنجاز جديد يؤكد الريادة العالمية لدبي في تبنّي وتفعيل الحلول المبتكرة الرامية لتوفير أفضل مستويات جودة الحياة والتي تعد من أهم مقوماتها ضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة للمجتمع وأفراده.

ويتمتع المركز العائم الجديد بكفاءة عالية في تغطية وتأمين الفعاليات المائية بشكل أفضل وأسرع، فضلا عن انخفاض الكلفة المادية بنسبة 70% مقارنة بمراكز الإطفاء البحري الأخرى، مع تأكيد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حوادث الحريق والطوارئ التي تتطلب التعامل معها على المسطحات المائية وعلى مدار الساعة.



وقال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي إن هذا الإنجاز يأتي ليعزز مقومات الأمان والسلامة والتي تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي، ويعكس حرص الدفاع المدني في دبي على تطوير قدراته الاستباقية، فيما يتعلق بمختلف جوانب الأمان والسلامة وبما يضمن تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، من خلال الاهتمام بتطوير تجهيزات الإطفاء والتعامل مع المواقف الطارئة، توازياً مع عمليات التدريب والتأهيل المستمرة لكوادر الدفاع المدني بما يكفل الحفاظ على أرفع مستويات الاستعداد لتوفير أعلى درجات الحماية للأرواح والممتلكات في كافة الأوقات.



وأكد سعادته أن المركز العائم يدعم تميز دبي عالمياً، في تحقيق أزمنة قياسية في الاستجابة للحوادث البحرية واستحداث بنية تحتية فريدة من نوعها للإطفاء البحري وتحقيق زمن الوصول المستهدف والمقدر بنحو 4 دقائق، حيث يعتبر المركز العائم

أول مركز إطفاء متنقل مستدام وصديق للبيئة؛

حيث يخفض الحاجة الى توفير أراضي مخصصة للمركز كونه مركز بحري متنقل ، ما وفر أيضاً في التكاليف و البصمة الكربونية.

وأشار سعادة الفريق المطروشي إلى أن إطلاق مركز الإطفاء العائم يأتي في إطار التزام الدفاع المدني في دبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الابتكار لإيجاد وتبنّي وتوظيف المزيد من الحلول الفعالة التي تصل بجاهزية أفراد وإمكانيات الدفاع المدني إلى أعلى مستوياتها، تأكيداً لمكانة دبي كنموذج عالمي للابتكار والتميز، لاسيما فيما يتعلق بحلول الأمان والسلامة والتي تعد من أهم مقومات ازدهار المجتمعات وتقدمها وتطورها.

وسيسهم تدشين أول مركز اطفاء عائم متنقّل مستدام في العالم في رفع مؤشر السلامة في الملاحة البحرية والقنوات المائية في إمارة دبي، علاوة على توسيع النطاق الجغرافي في تأمين المساحات والمناطق المائية والملاحية والتي تعتبر جزءاً مهماً من خريطة دبي، كما يعزز المركز أهداف الدفاع المدني بدبي في المحافظة على الأرواح والممتلكات ورفع مؤشر الأمان بشكل عام في الإمارة عبر استخدام

الأساليب الذكية و تسخير التكنولوجيا في تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة في دبي.

وتم تجهيز المركز الجديد بالألواح الشمسية لتوليد جزء من الطاقة اللازمة للمركز العائم، والذي تدعمه أربعة محركات دفع قوية لضمان الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث، ويمكن أن تصل سرعة المركز العائم إلى 11 ميل/ساعه، كما يدعم المركز قوارب سريعة ودراجات مائية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء وبما يضمن سرعة الحركة لمحاصرة النيران وإخمادها في أقصر وقت ممكن.

ويضم المركز غرفة عمليات مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية للدفاع المدني في دبي لتلقي البلاغات الخاصة بحوادث الحريق على المسطحات المائية، أو تلك الواقعة على ضفاف الممرات المائية والتي يمكن للمركز المساهمة في إطفائها، بما يزيد من القدرة على مواجهة المواقف الطارئة وحشد الإمكانات بسرعة وكفاءة عالية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

ويشمل المركز قاعة مخصصة لتواجد أفراد الدفاع المدني على مدار الساعة بما يضمن سرعة تحركهم حال ورود أي بلاغات للطوارئ وحوادث حريق على المسطحات المائية، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى عدد 16

فرداً ، مع كامل تجهيزاتهم، تأكيداً لدعم المركز لمنظومة الإطفاء المتكاملة والشاملة في إمارة دبي.









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