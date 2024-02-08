آمنة الضحاك: الإمارات تمتلك رؤية واضحة لتعزيز أمنها الغذائي

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تمتلك رؤية واضحة نحو تعزيز أمنها الغذائي من خلال الابتكار والبحوث العلمية وتوظيفها لإيجاد حلول للتحديات الزراعية الناجمة عن التغيرات المناخية والبيئة الصحراوية وندرة المياه.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها أمس المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في دبي، حيث اطلعت على أحدث التقنيات والأبحاث الزراعية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي، مؤكدة أن المركز يلعب دوراً مهماً في هذا الإطار من خلال جهوده العلمية والبحثية التي تتم على أرض الدولة.

وتأتي زيارة معاليها في إطار ((عام الاستدامة))، و((يوم البيئة الوطني))، وتهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث المشاريع والجهود التي يقوم بها المركز ، وأحدث الابتكارات والأبحاث والإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى زراعة العديد من المحاصيل وزيادة إنتاجها، بهدف استدامة الإنتاج الزراعي والغذائي في الإمارات والعالم.

وخلال الزيارة، قالت معاليها: ((سعيدة بزيارتي الأولى لمركز إكبا، حيث لمست تقدماً كبيراً في العديد من الأبحاث الزراعية، ونجاح العديد من التجارب الزراعية التي تفتح الطريق أمام زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل المهمة وتقليص استيرادها من الخارج.

ونتعهد في وزارة التغير المناخي والبيئة بتقديم كل سبل الدعم للمركز وغيرها من المراكز والجهود العلمية والبحثية الزراعية داخل الدولة من أجل تطوير نظم زارعة ذكية مناخياً تحد من الانبعاثات الكربونية وتدعم أمننا الغذائي الوطني الآن وفي المستقبل)).

وأشارت معاليها إلى أن الزيارة تأتي كذلك للتأكيد على ضرورة الارتقاء باستدامة المنتج المحلي الذي يمثل شعار ((يوم البيئة الوطني))، مؤكدة أن استدامة المنتجات الزراعية تأتي على رأس الأولويات في دولة الإمارات من أجل ضمان إنتاج زراعي وغذائي للمجتمع في جميع الأوقات.

ارتقاء بالإنتاجية

من جانبها قالت الدكتورة طريفة الزعابي مدير عام ((إكبا)): ((نعمل بشكل مكثف على نقل تجاربنا الناجحة والمعرفة التي لدينا للمزارعين المحليين من أجل الارتقاء بإنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، والمساهمة بذلك في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

وهناك العديد من البرامج التدريبية والورش التثقيفية التي تقام في هذا الإطار بهدف التعريف بالمحاصيل الذكية مناخياً)).

وخلال جولتها، استمعت معالي الضحاك إلى شرح حول أهم مبادرات المركز وأبحاثه، إضافة إلى الخطط المستقبلية للبحوث الزراعية والتربة وكفاءة الري، والاستشعار عن بُعد والمحاصيل المتكيفة مع المناخ وأبحاث الجينوم لمحاصيل أكثر صحة، حيث زارت معاليها بنك الجينات في المركز والذي يحتوي على 16 ألفاً من أصناف المحاصيل المتحملة للحرارة والملوحة والجفاف.

كما التقت معاليها مع الباحثين متمنية لهم التوفيق والنجاح في كل أبحاثهم، وحثتهم على المزيد من العمل والإنجاز.

كما زرعت معالي الضحاك خلال زيارتها شجرة غاف داخل المركز. وتكتسب الشجرة التي تتميز بقدرتها الكبيرة على تحمل الظروف المناخية والبيئية الصعبة والصمود في مواجهتها، رمزية خاصة في تاريخ الدولة وتراثها وهويتها. واطلعت معاليها كذلك على محطة الأبحاث في المركز الذي يتضمن الحقل الرئيسي للمركز والذي يحوي عدداً من المحاصيل الزراعية والأبحاث الزراعية المحلية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأبحاث الدولية.

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