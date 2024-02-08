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أعلى جبال في العالم

2/8/2024 2:22:39 PM
(MENAFN- Al Watan) - قمة إيفرست
الارتفاع: 8848 مترا.
يتصدر قائمة أعلى الجبال في العالم جبل إيفرست (تشومولونغما). وهي مدرجة أيضًا في قائمة القمم السبعة - أعلى القمم في جميع أنحاء العالم.
- تشوجوري
الارتفاع: 8611 مترا.
تشوجوري هو ثاني أعلى جبل في العالم والوحيد من بين أعلى عشرة جبال يقع في كاراكورام، والباقية تقع في جبال الهيمالايا.
- كانشينجونجا
الارتفاع: 8586 مترا.
تتكون كتلة كانشينجونجا من خمس قمم جبلية، أربع منها يتجاوز ارتفاعها 8 كيلومترات.
- لوتسي
الارتفاع: 8516 مترا.
بتعبير أدق، إحدى القمم، لوتسي-ميدل، لديها هذا الارتفاع، وهناك ثلاث منها. يتجاوز ارتفاع الاثنين الآخرين أيضًا 8 كم.
- ما كالو
الارتفاع: 8485 مترا.
منحدرات أحد أعلى الجبال في العالم شديدة الانحدار بحيث لا يتساقط عليها الثلج، ويبدو من بعيد أسود اللون.
- تشو أويو
الارتفاع: 8201 متر.
بفضل المنحدرات الآمنة إلى حد ما، هذه هي القمة الأكثر شعبية بين المتسلقين بعد إيفرست.
- داولاجيري
الارتفاع: 8167 مترا.
تتكون سلسلة الجبال من 11 قمة، ولكن القمة الرئيسية فقط، داولاغيري الأولى، يتجاوز ارتفاعها 8000 متر، والباقي يبلغ ارتفاعه سبعة آلاف متر.
- ماناسلو
الارتفاع: 8156 مترا.
الاسم الثاني للجبل هو كوتانج، والذي يُترجم من اللغة السنسكريتية ويعني ((جبل الأرواح)).

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