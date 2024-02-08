أعلى جبال في العالم

(MENAFN
- Al Watan) - قمة إيفرست
الارتفاع: 8848 مترا.
يتصدر قائمة أعلى الجبال في العالم جبل إيفرست (تشومولونغما). وهي مدرجة أيضًا في قائمة القمم السبعة - أعلى القمم في جميع أنحاء العالم.
- تشوجوري
الارتفاع: 8611 مترا.
تشوجوري هو ثاني أعلى جبل في العالم والوحيد من بين أعلى عشرة جبال يقع في كاراكورام، والباقية تقع في جبال الهيمالايا.
- كانشينجونجا
الارتفاع: 8586 مترا.
تتكون كتلة كانشينجونجا من خمس قمم جبلية، أربع منها يتجاوز ارتفاعها 8 كيلومترات.
- لوتسي
الارتفاع: 8516 مترا.
بتعبير أدق، إحدى القمم، لوتسي-ميدل، لديها هذا الارتفاع، وهناك ثلاث منها. يتجاوز ارتفاع الاثنين الآخرين أيضًا 8 كم.
- ما كالو
الارتفاع: 8485 مترا.
منحدرات أحد أعلى الجبال في العالم شديدة الانحدار بحيث لا يتساقط عليها الثلج، ويبدو من بعيد أسود اللون.
- تشو أويو
الارتفاع: 8201 متر.
بفضل المنحدرات الآمنة إلى حد ما، هذه هي القمة الأكثر شعبية بين المتسلقين بعد إيفرست.
- داولاجيري
الارتفاع: 8167 مترا.
تتكون سلسلة الجبال من 11 قمة، ولكن القمة الرئيسية فقط، داولاغيري الأولى، يتجاوز ارتفاعها 8000 متر، والباقي يبلغ ارتفاعه سبعة آلاف متر.
- ماناسلو
الارتفاع: 8156 مترا.
الاسم الثاني للجبل هو كوتانج، والذي يُترجم من اللغة السنسكريتية ويعني ((جبل الأرواح)).
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