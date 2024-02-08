نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.. موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

يقام نهائي النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، على ملعب إبيمبي الأولمبي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكانت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 انطلقت على أرض كوت ديفوار، 13 يناير الماضي، وأوشكت منافستها على الانتهاء.



وسيلعب منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، في منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما حسما تأهلهما بشكل رسمي من الدور نصف النهائي، على حساب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية على الترتيب.

وكان منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، ودع منافسات البطولة من دور الـ 16، بعد خسارة درامية من كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، الأحد 11 فبراير 2024، موعدًا لنهائي كأس أمم إفريقيا، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports، الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويذاع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، عبر قناتي beIN AFCON 1، beIN AFCON 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز