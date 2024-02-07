توتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت“توتال إنرجيز” توزيعات الأرباح النقدية، وتخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار خلال الربع السنوي الحالي، بعدما أعادت شراء ما قيمته 9 مليارات دولار في 2023.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي تراجع صافي دخل شركة النفط والغاز الكبرى بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 5.1 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط وهوامش ربح التكرير، وعن عام 2023 بأكمله، ارتفع صافي الدخل 4% عن عام 2022 إلى 21.4 مليار دولار.

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ورفعت الشركة الفرنسية توزيعات الأرباح عن العام الماضي بأكمله بحوالي 7.1% إلى 3.01 يورو للسهم، وأوضحت أن التوزيعات المؤقتة للعام الحالي ستكون عند 0.79 يورو للسهم.

وذكر“باتريك بويان” المدير التنفيذي لـ“توتال إنرجيز” في بيان أن أرباح أعمال الغاز الطبيعي المسال كانت قوية بفضل النمو القوي للإنتاج، وهو ما ساعد في تعويض تراجع هوامش ربح التكرير وضعف الطلب على الكيماويات في أوروبا.





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