توتال إنرجيز ترفع توزيعاتها النقدية وتعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت“توتال إنرجيز” توزيعات الأرباح النقدية، وتخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار خلال الربع السنوي الحالي، بعدما أعادت شراء ما قيمته 9 مليارات دولار في 2023.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي تراجع صافي دخل شركة النفط والغاز الكبرى بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 5.1 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط وهوامش ربح التكرير، وعن عام 2023 بأكمله، ارتفع صافي الدخل 4% عن عام 2022 إلى 21.4 مليار دولار.
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ورفعت الشركة الفرنسية توزيعات الأرباح عن العام الماضي بأكمله بحوالي 7.1% إلى 3.01 يورو للسهم، وأوضحت أن التوزيعات المؤقتة للعام الحالي ستكون عند 0.79 يورو للسهم.
وذكر“باتريك بويان” المدير التنفيذي لـ“توتال إنرجيز” في بيان أن أرباح أعمال الغاز الطبيعي المسال كانت قوية بفضل النمو القوي للإنتاج، وهو ما ساعد في تعويض تراجع هوامش ربح التكرير وضعف الطلب على الكيماويات في أوروبا.
المصدر:
MENAFN07022024000202011048ID1107821263
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