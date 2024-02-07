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إطلاق المرحلة الثانية لنشر الوعي بضريبة الشركات

2/7/2024 2:22:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وتوفير الدعم المعرفي المستمر للخاضعين للضريبة، في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي تتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية مُصممة وموجهة لتُناسب كل الفئات.

وافتتح خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة العمل الأولى التي عُقدت في أبوظبي ، وخُصِّصت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت ((التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات))، وحضرها عدد من المسؤولين، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 265 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن إطلاق المرحلة الثانية من الحملة جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات.

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