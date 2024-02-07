ضريبة الدخل تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

وأشارت الدائرة الى أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشأت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن على سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

وقالت الدائرة إنه بوسع المكلفين التسجيل بالنظام من خلال رابط التسجيل الآن في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني: ‏

وأوضحت أنه يمكن للجميع التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ ع ط

06/02/2024 21:21:09