ضريبة الدخل تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.
وأشارت الدائرة الى أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشأت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.
وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن على سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وقالت الدائرة إنه بوسع المكلفين التسجيل بالنظام من خلال رابط التسجيل الآن في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني:
وأوضحت أنه يمكن للجميع التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ ع ط
06/02/2024 21:21:09
MENAFN07022024000117011021ID1107820185
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