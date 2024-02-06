((بريتش بتروليوم)): تراجع طفيف لحصة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زاد استهلاك مصر من الوقود الأحفورى، خلال العام المالى 2023، إلى حوالى 0.19 إكساجول وهى وحدة قياس تُعادل 2.75 كيلووات ساعة، بحسب تقرير صادر عن شركة بريتش بتروليوم للبترول.
وزاد استهلاك مصر من البترول 0.25 إكساجول، بينما استهلاك الغاز الطبيعى حوالى 0.05 إكساجول.
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وأضاف تقرير الطاقة الصادر عن الشركة، أن استهلاك مصر من الفحم ظل ثابتاً، بالإضافة إلى ثبات استهلاك الطاقة المائية، والطاقة الجديدة.
وعلى صعيد الإنتاج، بدأ إنتاج مصر من الطاقة المائية فى التراجع من عام 2020؛ حيث أنتجت مصر فى ذلك العام 14.9 تيراوات للساعة، مقابل 13.8 تيراوات للساعة عام 2022.
وزاد إنتاج مصر من الطاقة الجديدة على مدار الأعوام الماضية، فأنتجت 0.06 إكساجول عام 2019، مقابل 0.10 إكساجول عام 2022، واستهلكت متوسط 0.03 إكساجول منذ 2019.
واستمرت مصر فى الحفاظ على مرتبتها الأولى أفريقياً فى إنتاجها للطاقة المائية منذ عام 1965 وحتى العام المالى 2023 بمتوسط إنتاج 9.8 تيراوات للساعة، بالإضافة إلى حفاظها على المركز الأول من حيث استهلاك الطاقة المائية بمتوسط استهلاك 0.1 تيراوات للساعة.
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