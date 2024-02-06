((بريتش بتروليوم)): تراجع طفيف لحصة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) زاد استهلاك مصر من الوقود الأحفورى، خلال العام المالى 2023، إلى حوالى 0.19 إكساجول وهى وحدة قياس تُعادل 2.75 كيلووات ساعة، بحسب تقرير صادر عن شركة بريتش بتروليوم للبترول.

وزاد استهلاك مصر من البترول 0.25 إكساجول، بينما استهلاك الغاز الطبيعى حوالى 0.05 إكساجول.

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وأضاف تقرير الطاقة الصادر عن الشركة، أن استهلاك مصر من الفحم ظل ثابتاً، بالإضافة إلى ثبات استهلاك الطاقة المائية، والطاقة الجديدة.

وعلى صعيد الإنتاج، بدأ إنتاج مصر من الطاقة المائية فى التراجع من عام 2020؛ حيث أنتجت مصر فى ذلك العام 14.9 تيراوات للساعة، مقابل 13.8 تيراوات للساعة عام 2022.

وزاد إنتاج مصر من الطاقة الجديدة على مدار الأعوام الماضية، فأنتجت 0.06 إكساجول عام 2019، مقابل 0.10 إكساجول عام 2022، واستهلكت متوسط 0.03 إكساجول منذ 2019.

واستمرت مصر فى الحفاظ على مرتبتها الأولى أفريقياً فى إنتاجها للطاقة المائية منذ عام 1965 وحتى العام المالى 2023 بمتوسط إنتاج 9.8 تيراوات للساعة، بالإضافة إلى حفاظها على المركز الأول من حيث استهلاك الطاقة المائية بمتوسط استهلاك 0.1 تيراوات للساعة.