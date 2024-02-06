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راحة العميل بعد الحادث من أولويات ((كارتك)) بتوفير خدمة التقدير المتنقل

2/6/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين نشاطها في تقييم أضرار المركبات في نهاية عام 2018 وهذه الخدمة نشأت وفق معايير وأسس تتوافق مع المعايير الدولية وقد تفوقت المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا النشاط على بعض الدول وقد وضعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين معايير محكمة تجعل من الصعب إعطاء التراخيص لبعض الشركات التي رغبت في ممارسة هذا النشاط ولكن كون كارتك لها باعاً طويلاً في مجال خدمات السيارات منذ نشأتها عام 2006 حيث أثبتت أنها جديرة بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم أضرار المركبات وبالفعل قد حصلت كارتك على العضوية الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من عام 2019.
والتزمت كارتك في تطبيق المعايير والشروط التي وضعتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وسعت كارتك دائماً للوصول إلى أعلى الدرجات الخدمية والفنية في جميع الخدمات المقدمة حيث أنها تمتلك كماً هائلاً من الكوادر المؤهلة فنياً لممارسة نشاط تقييم أضرار المركبات مستعينة في ذلك بالدورات التي أعدتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والخبرات التي يمتلكها موظفيها في مجال فحص المركبات ومستمرة حتى اليوم في تطوير وتدريب جميع الموظفين للوصول إلى أعلى جودة فنية وخدمية حيث أنها تعمل في اتجاهات عدة بنفس الوقت من أهمها تنظيم وتسهيل خدمة المواطن والمقيم ودشنت خدمة التقدير المتنقل لأضرار المركبات في موقع العميل التي استحوذت على رضا العملاء لأنه قد قام بتسهيل عملية تقييم أضرار المركبات وتوفير الوقت والجهد وعناء المسافات ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل لم يصل إلى هذه الدرجة من التميز دون وجود عوامل مساعدة مثل فريق عمليات مؤهل وعلى أعلى درجات الاحترافية لتقديم هذه الخدمة إل ما يقارب 19000 عميل شهرياً وهذا رقم ضخم في مجال تقييم أضرار المركبات ولتقديم هذه الخدمة إلى هذا العدد من العملاء كان يجب توفر فريق خدمة عملاء مميز يعمل لمدة 24 ساعة يومياً للرد على استفسارات العملاء وتلبية متطلباتهم دون عناء أو تأخير.
ومن الأمور التي تصيب بالدهشة هو توجيه الرئيس التنفيذي للشركة / خالد الدريبي بعمل استبيانات للعملاء تسألهم فيها ماذا كنت ستغير إذا كنت الرئيس التنفيذي للشركة وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على الهدف السامي الذي يسعى إلى تلبية متطلبات العملاء وهذا هو الشيء الذي نحتاجه جميعاً وهو أن يكون مقدم الخدمات يهتم لأمرنا كعملاء لأن لكل منا رغبات في كيفية الحصول على الخدمة وأتمنى أن تسعى جميع الشركات إلى اتخاذ كارتك كمثال يحتذى به في العناية بالعملاء ونقل هذه التجربة الناجحة لشركة كارتك العملاقة إلى جميع مقدمي الخدمات.

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