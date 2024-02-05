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رئيس وزراء تونس يبحث مع مجلسه المصغر سبل تعزيز التعاون السياحي مع روسيا

2/5/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) عقد رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، الاثنين، اجتماعًا مع المجلس الوزاري المصغر؛ لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون مع روسيا في قطاع السياحة.


وحضر الاجتماع الوزاري كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة..وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.


وناقش المجلس الوزاري مقترحات وزارتي السياحة والنقل الرامية إلى استعادة نسق السوق السياحية الروسية بما من شأنه أن يمكن من تطوير آفاق التعاون بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في المجال.


وفي هذا السياق، دعا المجلس وزارتي السياحة والنقل لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتعزيز تدفق السياح الروس نحو تونس.







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