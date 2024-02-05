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ميثم بدر.. عظّم الله أجرك

2/5/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى رئيس فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر لوفاة خالته، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

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