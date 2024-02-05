ميثم بدر.. عظّم الله أجرك

ميثم بدر.. عظّم الله أجرك
التاريخ
2/5/2024 11:24:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى رئيس فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر لوفاة خالته، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
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