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الأهلي يحصد لقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في الكويت

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك في فئة الخدمات المصرفية للشركات من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية. وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام البنك الأهلي الكويتي الثابت بالتميز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس إنجازاته الاستثنائية ومساهماته المميزة في هذا القطاع.
وتم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم في فندق جميرا برج الإمارات في دبي، حيث تم تكريم ممثلي البنك الأهلي الكويتي خلال حفل جمع شخصيات بارزة وخبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات، ما سلط الضوء بشكل أكبر على أهمية الإنجاز الذي حققه البنك الأهلي الكويتي بحصوله على جائزة أفضل بنك في فئة الخدمات المصرفية للشركات.
وبهذه المناسبة، أعرب لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي- الكويت، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلا: هذه الجائزة تدل على التزامنا الثابت بتقديم خدمات مصرفية نموذجية للشركات، وحرصنا الثابت على دعم الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.
وشدد مقامس على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك الأهلي الكويتي لتوفير حلول مبتكرة ومنتجات مالية متميزة، مصممة خصيصا لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء في قطاع الشركات. وأكد حرص البنك على تعزيز عروضه المصرفية للشركات، ومنح العملاء في هذا القطاع حلولا مالية شاملة وخدمات استشارية إستراتيجية لدعم نموهم ونجاحهم.
من جانبها، أكدت ياسمين سلامة، مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل في البنك الأهلي الكويتي، أهمية الجائزة في تقدير الأداء الاستثنائي للبنك ومساهماته الكبيرة في توفير أفضل الخدمات المصرفية للشركات. وشددت سلامة على حرص البنك على تمكين عملائه في قطاع الشركات من تحقيق النجاح، من خلال تقديم منتجات جديدة، تطوير مشاريعهم، وتقديم استشارات مالية استثنائية لأصحابها على أعلى المستويات.
كما أضافت أن البنك الأهلي الكويتي لعب دورا كبيرا في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التنموية، ويسعى إلى مواصلة دعمه للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في السوق المحلي والأسواق الدولية. وأوضحت أن فوزه بلقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات يعكس نجاحه الكبير في توفير تمويلات ضخمة في قطاعات متنوعة ويجسد قدرته العالية على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه في قطاع الشركات وفقا لأعلى المستويات.
من جهته، قال أحمد الدويسان مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي: الحصول على الجائزة يعكس التزام البنك المتواصل بالمعايير العالمية في خدمة عملائه بقطاع الشركات، وتلبية تطلعاتهم ومواكبة احتياجاتهم على جميع الصعد، ويؤكد في الوقت نفسه الثقة الكبيرة التي نتمتع بها لدى المؤسسات الدولية، في ظل النشاط الكبير الذي نقوم به في مساعدة الشركات على تطوير عملياتها وتعزيز أنشطتها وتنمية أرباحها ومؤشراتها المالية.
وأشاد الدويسان بجهود فريق عمل البنك الأهلي الكويتي التي تسهم في الارتقاء بمكانة البنك في فئة قطاع الخدمات المصرفية للشركات، لافتا إلى أن البنك سيواصل العمل على اقتناص أفضل الفرص في القطاع، وتوفير قيمة مضافة لجميع المتعاملين معه من عملاء ومساهمين وغيرهم، وآملا الاستمرار بحصد المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.
وتضاف الجائزة الجديدة إلى سجل البنك الأهلي الكويتي المتميز، الذي ازدان بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023. حيث حاز البنك جوائز متعددة في قطاعات الموارد البشرية والتجزئة والخدمات المصرفية لأفراد وحوكمة الشركات والخدمات المصرفية الشركات.
ويعزز اللقب الجديد مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس التزامه المستمر بتلبية المتطلبات الديناميكية للقطاع، من خلال التركيز على تقديم حلول مالية استثنائية وتعزيز الشراكات مع العديد من الشركات للمساهمة في نجاحها المستدام على جميع المستويات.

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