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فيصل الحمود الشباب هم ثروة الأوطان

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الأستاذ المشارك بقسم التربية الفنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فهد الحربي، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار ذات الصلة بالشباب.
وقدم د.فهد الحربي بعض اللوحات الفنية الجميلة التي تعبر عن الوحدة الوطنية لأهل الكويت وحب الوطن وخيراته، والتي تجسد القدرة الفنية والإبداعية والثقافية للشباب والطلبة الكويتيين، والتي بادلها الشيخ فيصل الحمود بالشكر والثناء لما لاقته تلك اللوحات الفنية من استحسان وإعجاب. وأكد الشيخ فيصل الحمود أن دعم الشباب لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم هو محل تقدير القيادة السياسية، وأن الشباب هم ثروة الأوطان بما يتحصلونه من العلم لاكتسابهم المهارات الأكاديمية والفنية التي تمكنهم من التفوق والابتكار في مجالاتهم المختارة. كما أكد أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية والشباب الطموح، وبهم ترتقي كويتنا لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة. من جهته، أعرب د.فهد الحربي عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب واهتمام من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات التعليمية والثقافية والرياضية.

MENAFN05022024000130011022ID1107812504

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