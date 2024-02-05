فيصل الحمود الشباب هم ثروة الأوطان

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- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الأستاذ المشارك بقسم التربية الفنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فهد الحربي، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار ذات الصلة بالشباب.
وقدم د.فهد الحربي بعض اللوحات الفنية الجميلة التي تعبر عن الوحدة الوطنية لأهل الكويت وحب الوطن وخيراته، والتي تجسد القدرة الفنية والإبداعية والثقافية للشباب والطلبة الكويتيين، والتي بادلها الشيخ فيصل الحمود بالشكر والثناء لما لاقته تلك اللوحات الفنية من استحسان وإعجاب. وأكد الشيخ فيصل الحمود أن دعم الشباب لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم هو محل تقدير القيادة السياسية، وأن الشباب هم ثروة الأوطان بما يتحصلونه من العلم لاكتسابهم المهارات الأكاديمية والفنية التي تمكنهم من التفوق والابتكار في مجالاتهم المختارة. كما أكد أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية والشباب الطموح، وبهم ترتقي كويتنا لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة. من جهته، أعرب د.فهد الحربي عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب واهتمام من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات التعليمية والثقافية والرياضية.
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