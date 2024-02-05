فرص الاستثمار المميزة في قطاع العقارات في دولة الإمارات تعزز جهود التنويع الاقتصادي

(MENAFN
- Atteline) ● توقعات بنمو سوق العقارات في دبي بنسبة 5% في عام 2024
● قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق عوائد سنوية تتراوح نسبتها بين 5% و8.4%
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير، 2024: كشف باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه، عن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها بوصفها أهم وجهات التنويع العقاري على مستوى العالم. وأشارت أحدث البيانات إلى وصول حجم الاستثمارات في سوق العقارات في دبي إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 12023، كما من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 5% في عام 2024 بالتزامن مع اتجاه الاقتصاد الإماراتي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو بنسبة 4.5%.2
ويسهم هذا النمو الاقتصادي في تعزيز معدلات نمو العديد من القطاعات، في ضوء النمو الملحوظ الذي يسجله قطاع العقارات في دبي التي برزت مؤخراً كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجذابة. وفي عام 2023، أشارت التحليلات إلى احتمالات تسجيل ارتفاع غير مسبوق في معدلات نمو هذا القطاع مع زيادة في قيمة الصفقات العقارية بنسبة تخطت 36.7%. كما سجل القطاع أداءً استثنائياً خلال العام الماضي، بما يشمل نمو الصفقات بنسبة 33.8% أي ما يعادل 116,116 صفقة عقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى 429.67 مليار دولار أمريكي3.
وتحافظ التوقعات المستقبلية لسوق العقارات السكنية في دبي على نظرتها الإيجابية التي تشير إلى تحقيق نمو كبير تصل نسبته لحوالي 15% في عام 42024. ويعتقد كويمان أنه يمكن للمستثمرين الخبراء استغلال فرص زيادة رأس المال في الاقتصاد الإماراتي المستقر والمتنوع، وذلك بالاستفادة من النمو المتواصل لسوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس كويمان: "يوفر المشهد العقاري في دبي فرصة فريدة ومهمة للباحثين عن عروض استثمارية متعددة في قطاع العقارات".
وأضاف كويمان: "إن دبي هي خيار استراتيجي لبناء محافظ استثمارية مرنة ومتنوعة بفضل إيرادات الإيجار المرتفعة والتوقعات بتحقيق معدلات نمو ملحوظة. كما أصبح من السهل تحقيق مكاسب قصيرة وطويلة الأمد من خلال الاستثمار في أكثر المواقع المرغوبة والمنشآت المستقبلية، لا سيما مع استمرار إطلاق المطورين للمشاريع بوتيرة غير مسبوقة. ويتميز قطاع العقارات على المخطط بارتفاع قيمة المشاريع عند اكتمالها، مما يتيح إمكانية تحقيق عوائد جيدة، فضلاً عن تعزيز المرونة والقدرة على تحقيق عوائد إيجار مرتفعة على شكل إيجارات قصيرة الأمد".
وتتمثل إحدى أهم المزايا في قدرة دبي على تحقيق إيرادات إيجار عالية، ويمكن أن تصل عائدات الاستثمار السنوية في سوق العقارات بدبي إلى 10%، متجاوزة المعدلات المسجلة في العديد من الأسواق الرئيسية، مثل نيويورك ولندن. ويساهم شراء العقارات بأسعار مقبولة ثم تأجيرها مقابل عائد سنوي مرتفع في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية للمستثمرين ممن يتطلعون لتحقيق أقصى العوائد، مع إمكانية تحقيق نسب هوامش أرباح تتراوح بين 5-9%.5
وانطلاقاً من حرص المستثمرين العقاريين الدائم للاستفادة من كافة المعطيات المتعلقة بالقطاع، تتخصص شركة كويمان الرائدة في مجال التوريق المالي في تقديم التوجيهات والاستشارات لمختلف المستثمرين الأذكياء في جميع أنحاء دولة الإمارات وأوروبا. وقدمت شركة دي إتش إف بقيادة باس منذ تأسيسها متوسط عائد استثمار سنوي بلغت نسبته 23%. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، زيادة بنسبة 86% في عائدات الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتتضاعف استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
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نبذة عن باس كويمان:
شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات
لبناء ثرواتهم. وألف كتاب التداول والاستثمار في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.
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