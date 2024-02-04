مركز الدين: عوائد صح مجزية وغير متداولة لحماية المدخرين من تقلبات السوق

(MENAFN
- Al Watan) أطلق المركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وذلك تحت اسم "صح" المشتق من الحروف الأولى لعبارة "صكوك حكومية".
وبدأ اليوم الأحد الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64% وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير، والمنتج مخصص للسعوديين من الأفراد ممن هم فوق عمر 18 سنة.
وقال مدير عام الأسواق بالمركز الوطني لإدارة الدين، محمد المهيزعي، في تصريحات مع برنامج أسواق السعودية على شاشة "الإخبارية"، أن منتج "صح" مبني على الركيزة الثالثة في برنامج القطاع المالي، وهي تعزيز وتمكين الأفراد من التوعية المالية والثقافة المالية، من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يدخرون أموالهم بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول لها.
وفيما يخص العائد المالي لصكوك "صح"، بين المهيزعي، أن الصكوك التي يوفرها المنتج تضمن عوائد أعلى مقارنة بالصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلي، وذلك نظراً إلى أن وزارة المالية ستتحمل تكاليف العائد المادي بهدف تحفيز الأفراد واستقطابهم لبدء رحلة الادخار.
كما أوضح "المهيزعي"، أن صكوك "صح" تتراوح قيمتها بين الحد الأدنى البالغ 1000ريال والحد الأعلى البالغ 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد في أي وقت خلال الفترات المعلنة في تقويم الإصدارات التابع للبرنامج، وفي مدة تقريبية تصل إلى أسبوع يتم إيداع المبلغ إلى حساب الفرد، والصكوك مسجلة في مركز إيداع وغير قابلة للتداول وذلك لحماية رأس مال الأفراد المشاركين من تقلبات السوق.
وأشار "المهيزعي"، إلى أن منتج "صح" يحتوي على عدد من الإصدارات الشهرية لتحقيق التنويع للأفراد من خلال استقطاع مبالغ يمكن ايداعها بشكل شهري، مع إمكانية الانسحاب من أحد الإصدارات دون التأثير على إصدارات الصكوك للأشهر الأخرى التي يمتلكها الفرد.
وأوضح "المهيزعي"، أن سوق الدين في المملكة من الأسواق الناشئة مقارنة بسوق الأسهم، وتم إنشائه في العام 2015، كما أنه يتجه بشكل إيجابي إلى التوسع من خلال المنتجات التي يقدمها مركز إدارة الدين، وهيئة السوق المالية، ومجموعة تداول، متوقعا زيادة التوسع في سوق الدين السعودي مستقبلا.
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