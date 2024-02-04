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مركز الدين: عوائد صح مجزية وغير متداولة لحماية المدخرين من تقلبات السوق

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وذلك تحت اسم "صح" المشتق من الحروف الأولى لعبارة "صكوك حكومية".
وبدأ اليوم الأحد الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64% وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير، والمنتج مخصص للسعوديين من الأفراد ممن هم فوق عمر 18 سنة.
وقال مدير عام الأسواق بالمركز الوطني لإدارة الدين، محمد المهيزعي، في تصريحات مع برنامج أسواق السعودية على شاشة "الإخبارية"، أن منتج "صح" مبني على الركيزة الثالثة في برنامج القطاع المالي، وهي تعزيز وتمكين الأفراد من التوعية المالية والثقافة المالية، من خلال زيادة عدد الأفراد الذين يدخرون أموالهم بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول لها.
وفيما يخص العائد المالي لصكوك "صح"، بين المهيزعي، أن الصكوك التي يوفرها المنتج تضمن عوائد أعلى مقارنة بالصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلي، وذلك نظراً إلى أن وزارة المالية ستتحمل تكاليف العائد المادي بهدف تحفيز الأفراد واستقطابهم لبدء رحلة الادخار.
كما أوضح "المهيزعي"، أن صكوك "صح" تتراوح قيمتها بين الحد الأدنى البالغ 1000ريال والحد الأعلى البالغ 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد في أي وقت خلال الفترات المعلنة في تقويم الإصدارات التابع للبرنامج، وفي مدة تقريبية تصل إلى أسبوع يتم إيداع المبلغ إلى حساب الفرد، والصكوك مسجلة في مركز إيداع وغير قابلة للتداول وذلك لحماية رأس مال الأفراد المشاركين من تقلبات السوق.
وأشار "المهيزعي"، إلى أن منتج "صح" يحتوي على عدد من الإصدارات الشهرية لتحقيق التنويع للأفراد من خلال استقطاع مبالغ يمكن ايداعها بشكل شهري، مع إمكانية الانسحاب من أحد الإصدارات دون التأثير على إصدارات الصكوك للأشهر الأخرى التي يمتلكها الفرد.
وأوضح "المهيزعي"، أن سوق الدين في المملكة من الأسواق الناشئة مقارنة بسوق الأسهم، وتم إنشائه في العام 2015، كما أنه يتجه بشكل إيجابي إلى التوسع من خلال المنتجات التي يقدمها مركز إدارة الدين، وهيئة السوق المالية، ومجموعة تداول، متوقعا زيادة التوسع في سوق الدين السعودي مستقبلا.

MENAFN04022024000089011017ID1107807927

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