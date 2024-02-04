فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘ الإماراتي يكسب اللقب بفئة GT4

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 فبراير 2024 – عاد سباق ’هانكوك 24 ساعة دبي‘ (Hankook 24H Dubai) إلى حلبة ’دبي أوتودروم‘ الشهيرة، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي الكثير من الحركة والتشويق وذلك في استمرار لتقليد متميّز يمتدّ منذ سنة 2004. ولقد شهدت هذه المناسَبة على فوز رائع حقّقه فريق إماراتي محترف تسلّق المراتب بقوّة ليتألّق بشكل كبير في عالم سباقات التحمُّل.
فقد سجّل فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘ (Continental Racing) الإماراتي نتيجة مبهرة في مجال رياضة السيارات عبر الفوز ضمن فئة GT4 خلال سباق ’هانكوك 24 ساعة دبي‘، وذلك على متن سيارة ’تويوتا جي آر سوبرا جي تي 4 إيفو‘ (Toyota GR Supra GT4 Evo)، ليكون هذا الفوز الأول في تاريخ البطولة لسيارة من نوع ’تويوتا سوبرا‘.
وكان موسم سباقات التحمُّل لسنة 2024 قد انطلق مع تأكيد فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘ لسيطرته القوية ضمن فئة GT4، وذلك خلال ’سباق 6 ساعات أبوظبي‘ (6H Abu Dhabi Race) الذي أقيم في 20 يناير الماضي. لكن انعطافة غير متوقَّعة في مجريات السباق عند محطّة إعادة التزوُّد بالوقود أدّت لفقدان الفريق لجولتين، وبالتالي التأخّر لفترة مؤقَّتة عن موقع الريادة. ولقد ضمّ الفريق مجموعة من السائقين المتميّزين في هذا السباق كثير التحدّيات ومن بينهم الإماراتي أحمد الخاجة، إضافة إلى فاسيلي فلاديكين وآندري سولوكوفتسيف.
لكن فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘ عاد مع تصميم تام للمنافَسة بقوّة وحقّق فوزه المبهر في ’سباق هانكوك 24 ساعة دبي‘. ولقد لعب هذا الفوز دوراً محورياً أيضاً ضمن الترتيب العام لكأس الشرق الأوسط، حيث كسب فاسيلي فلاديكين وآندري سولوكوفتسيف البطولة بنقاط متساوية. ولقد ضمّت المجموعة الفائزة من السائقين في هذا السباق كلاً من فاسيلي فلاديكين، آندري سولوكوفتسيف، دايفيد بوغوسيان وميخائيل لوبودا، حيث قادوا فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘ إلى المركز الثالث ضمن فئة GT4 من كأس الشرق الأوسط 2023/2024.
تعليقاً على هذا الإنجاز، قال متحدِّث باسم فريق ’كونتيننتال رايسينغ‘: "يشكّل هذا الفوز الرائع في المناسَبة الافتتاحية من سلسلة GT4 العالمية محطّة بارزة لفريقنا الإماراتي، خصوصاً عند النظر إلى رحلتنا التي بدأت فقط قبل أكثر من سنة بقليل. والفوز ببطولة فئة GT4 على الحلبة التي تشكّل مقراً لنا يمنحنا الكثير من الفخر والاعتزاز. ونودّ بهذه المناسَبة أن نعرب عن امتناننا العميق لراعي الفريق، ’نوردبيرغ‘ (Nordberg) لدعمهم الكبير والمستمر خلال الموسم الحالي لسباقات التحمُّل."
الجدير ذكره أن أداء ’كونتيننتال رايسينغ‘ المبهر وفوزه التاريخي بفئة GT4 في ’سباق هانكوك 24 ساعة دبي‘ لا يستعرض فقط المستويات الاستثنائية من المهارة والمرونة التي يتمتّع بها، بل يفتح أيضاً فصلاً بارزاً في قصّة التميُّز لرياضة السيارات الإماراتية.
الصورة: يفغيني سافرونوف
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