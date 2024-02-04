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مروان خوري وبلقيس يجتمعان بـ ديو 'خدي الغمرات' في عيد الحب

2/4/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع النجمة بلقيس للمرة الأولى مع النجم اللبناني مروان خوري في ديو غنائي معاً، بعنوان "خدي الغمرات".
وسيطرح الثنائي فيديو كليب الأغنية يوم 14 فبراير (شباط) احتفالاً مع جمهورهما بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم ذاته.


وعبرت بلقيس عن سعادتها بالديو في منشور عبر حسابها على إكس، قالت فيه: "ديو عربي بعنوان سيرى النور قريباً يجمعني مع الفنان الكبير مروان خوري.. انتظرونا".
والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإخراج بهاء خداج.
وقالت بلقيس إن العمل تم التحضير له بإتقان كبير، معبرة عن حبها بالفنان اللبناني، واصفةً إياه بقامة فنية.
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