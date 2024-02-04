ما أفضل وقت لشرب فنجان القهوة خلال اليوم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادة ما يحذر الخبراء من تناول فنجان القهوة على وجبة الإفطار، وكذلك يوصون بتجنبه في فترة الليل، فما التوقيت الأفضل لشرب القهوة خلال اليوم؟



ما أفضل وقت لشرب فنجانك من القهوة؟

يرى العلماء أن تناول القهوة على الريق قد يسبب حموضة المعدة وزيادة أعراض ارتجاع المريء، كذلك فإن تناولها مع وجبة الإفطار في الصباح يعيق امتصاص الحديد والبروتين في الجسم، وربما يزيد من مستويات الكورتيزول.



وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم إلى الشعور بمزيد من القلق والتوتر والانفعال وعدم الراحة وسوء الحالة المزاجية، وذلك باعتباره الهرمون المسؤول عن الضغط العصبي.



تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها بين الساعة 7-8 صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل أثناء النوم.



وقد تؤثر القهوة ليلاً على النوم، حيث يبقى الكافيين في الدم لمدة تتراوح من 7-10 ساعات، وبالتالي يعاني الشخص من الأرق وعدم القدرة على الاسترخاء والراحة خلال فترة الليل.



وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي مؤكد حول الوقت السحري لتناول القهوة، فإن شرب هذا الفنجان في منتصف الصباح أو متأخرًا بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، أي بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، يمكن أن يساعد على الاستمتاع بقدر أكبر من الفوائد الصحية للقهوة، حيث تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، وبالتالي يستفاد الشخص من تأثير الكافيين.



من ناحية أخرى، يعتبر تناول كوب من القهوة عند الساعة الثانية بعد الظهر اختيارًا جيدًا، حيث يشعر الشخص في هذا الوقت بالخمول وقلة الإنتاجية، وبالتالي يمنح فنجان القهوة صاحبه المزيد من الطاقة والحيوية لمواصلة يومه.

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