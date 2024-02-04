Sunday, 04 February 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس جهاز السويس الجديدة تلتقي عدداً من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة

2/4/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة اجتماعاً موسعاً بمقر الجهاز مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، لدراسة مقترحات تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز والمستثمرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة دراسة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.



واستمعت المهندسة أسماء مخلوف، إلى شكاوى ومقترحات المستثمرين مثل مشكلة الغبار والأتربة التي تتعرض لها المنطقة الصناعية بعتاقة، موضحة أنه جارِ تنفيذ سياج شجري بطول ٧ك.م بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه لحماية المنطقة الصناعية من الأتربة، وكذلك إنشاء لجنة للرصد البيئي وعمل القياسات البيئية بالمدينة.



وأشارت "مخلوف" إلى أنه يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتواجد دائم لهيئة التنمية الصناعية بالسويس للتيسير على المصانع والشركات فى مختلف الإجراءات، كما أنه جارٍ إحلال وتجديد الخط الناقل قطر 900مم بطول 7700 متر دعماً للبنية التحتية من رفع كفاءة شبكة المياه وتأهيلها.



وأوضحت رئيس الجهاز أنه جارٍ حالياً تخطيط منطقة ورش صغيرة بالمنطقة الصناعية بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشائها، وذلك رداً على طلب المستثمرين أهمية وجود مصانع لتوفير قطع الغيار ومكملات للصناعات، مشيرة إلى أهمية إنشاء جمعية مستثمرين ومجلس أمناء بمدينة السويس الجديدة وضرورة المتابعة.




وأنهت المهندسة أسماء مخلوف، اللقاء بالتأكيد على أن الجهاز دائماً سيظل داعماً للاستثمار بالمنطقة، على أن يتكرر اللقاء مجدداً ليحث مختلف الملفات.
















MENAFN04022024000132011024ID1107806930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث