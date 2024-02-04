Sunday, 04 February 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتب علمية ودينية وروايات فى جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب.. تبدأ من 5 جنيهات

2/4/2024 4:23:58 AM
(MENAFN- Youm7) بمجرد دخولك من بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب تسأل المنظمين "فين سور الأزبكية " ليبتسموا فى وجهك ويشرحوا لك المكان الذى يقع فى قاعة 4 بالمعرض، وعند وصولك للقاعة تجد طوابير وزحام شديد قبل الوصول للجناح بعدة أمتار، نتيجة توافد آلاف الزوار على تلك الجناح.
ويتنافس العارضون فى الأسعار المخفضة للكتب والروايات حيث تجد كل أنواع الكتب بأسعار خيالية تجد الدينى والعلمى والتنمية البشرية ومجلات وروايات الجيب الصغيرة والروايات الإنجليزية كنت تقراءها من صغرك أى شيء يأتى فى بالك سوف تجده فى سور الأزبكية بسعر منخفض جدًا، فتسمع العارضين يهتفون أى كتاب بعشرة جنيه وأخر أى كتاب بخمسة جنيه لتسير فى الطريق وأنت مبتسم وتشترى الكتب التى تريدها وتخرج فى سعادة حاملاً عددًا كبيرًا من الإصدارات.
من المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.








MENAFN04022024000132011024ID1107806925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث