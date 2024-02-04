«جيتور» تختار دبي لأول إطلاق عالمي لسيارتها الجديدة «تي2»

اختار الصانع الصيني «جيتور» إمارة دبي لأول إطلاق للسيارة الجديدة «جيتور تي2» في المنطقة. ويمثّل طرح السيارة في دبي والإمارات محطة تاريخية كأول إطلاق عالمي للطراز الجديد على الإطلاق، وهو ما يؤكد التزام العلامة التجارية بدفع الحدود وإعادة تعريف مشهد سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في المنطقة.

ويعّد طراز سيارات الدفع الرباعي الجديد للطرق الوعرة أول منتج من سلسلة T التي تحمل العلامة التجارية «جيتور»، والتي تمثل روح السفر والرفاهية الحديثة.

وصُممت تجربة الدفع الرباعي هذه للباحثين عن الإثارة، وتجمع بين التكنولوجيا الذكية المتطورة والتصميم القوي الرائع والأداء غير المسبوق.

وتضمن «جيتور تي2» قيادة سلسة ومريحة. وتشمل الميزات البارزة محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 بقوة 254 حصاناً، وإمكانية الاختيار من سبعة أوضاع للقيادة، وشاشة بقياس 15.6 بوصة متعددة الوظائف، وتحّكماً صوتياً ثنائي اللغة، وقوة محرّك «كونبينج».

وقال تامر أبو خلف، المؤسس المشارك لشركة «ذي إليت كارز»، الموزّع الحصري لسيارات جيتور في الإمارات: نحن فخورون جداً بتقديم سيارة «جيتور تي2» التي طال انتظارها لعملائنا الكرام في دولة الإمارات، حيث سيتمتعون بميزة فريدة من نوعها تتمثل في كونهم أول من يمتلك هذه المركبات الاستثنائية ويقودها.

وكجزء من ارتباطنا الثابت بتوفير تجربة عالمية المستوى، فنحن ملتزمون بتلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم. وبفضل تصميمها المميز والذكي، يُعَّد أحدث طراز من جيتور مناسباً تماماً لمتطلبات هذه المنطقة.

من جهته، قال لي شيويونغ، رئيس شركة «جيتور أوتو» ونائب رئيس شركة شيري أوتوموبيل المحدودة: لقد شهدنا نمواً كبيراً جداً في دولة الإمارات منذ إطلاقنا رسمياً في عام 2018، ونحن واثقون أنه ومع إطلاق سيارة «جيتور تي2» الجديدة كلياً، فإننا سنستمر في جذب قلوب العملاء في المنطقة، وذلك بفضل تقديرنا القوي لمفاهيم الابتكار والجودة والحرفية والأداء.

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