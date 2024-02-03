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رئيس الموساد السابق: على إسرائيل دفع ثمن باهظ من أجل استعادة الأسرى

2/3/2024 9:55:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، إنّ "إسرائيل" ستحتاج إلى 5 أعوام بعد الحرب من أجل استعادة عافيتها، وسيتعين عليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى من قطاع غزة.
وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أكد كوهين أنه، بالنسبة إلى صفقة الأسرى، "سيكون لها ثمنٌ باهظ"، مضيفاً أن "لا شك في أنه من أجل الوصول إلى صفقة جيدة، صحيحة، بحيث من الصعب القول ماذا تعني صفقة جيدة، لأنه كما هو معروف يدُنا هي السفلة منذ السابع من أكتوبر، والآن نتغلب على هذه الصعوبة".
وأوضح أنّ "الصفقة الصحيحة يجب أن يكون مصادقاً عليها من كابينت الحرب، وربما من حكومة إسرائيل كلها، وفيها أثمانٌ صعبة جداً بالنسبة إلى إسرائيل".
ورأى كوهين أنه "يجب أن تكون الصفقة على مرحلة واحدة فقط، ويطلق فيها جميع الأسرى".
وفي ردٍّ على سؤال عن ضرورة حدوث حرب في جبهة الشمال، أجاب بالقول: "أعتقد أنه في يومٍ من الأيام نحن في حاجة إلى حرب في الشمال، لكن ليس الآن، وأنا سأشرح لماذا ليس الآن، لأننا متوترون (مرهقون) جداً من الحرب الجنوبية، وأعتقد أنّ مدة الحرب في الجنوب غير معروفة، ولا أحد يمكنه القول متى ستتوقف، وما إذا كانت ستتوقف ومتى".
وبالنسبة إلى اليوم التالي للحرب، أكد كوهين أنه "ليس يوماً مزدهراً ومشرقاً"، مشيراً إلى أنّ "السكان الحاليين في غزة لم يغادر منهم شخص، إذ إنّ مليونّي شخص ما زالوا داخل القطاع".
وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

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