نمط الغذاء يحرر دهون الكبد

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- Al Watan) السمنة وزيادة الوزن من أهم العوامل التي تسبب دهون الكبد؛ لذلك يرى العلماء أنّك إذا خسرت 3-5% من وزنك فهذا سيقلل دهون الكبد، وإذا خسرت 10% تقل دهون الكبد أكثر فأكثر، ويخف الالتهاب الحاصل بسبب وجود الدهون، وبالتالي يمنع تقدم الحالة وتطورها إلى مراحل أصعب.
إنّ تغيير نمط الغذاء مهم جدًا لخسارة الوزن، لذلك ننصحك بالآتي:
لا تتجاوز كمية الدهون التي يسمح بها الطبيب.
اختر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة وزيت الزيتون.
تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، مثل رقائق الشيبس والمخبوزات والأطعمة المصنعة.
قلل كمية الكربوهيدرات المتناولة.
اختر الفواكه بدلًا من السكريات مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر.
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