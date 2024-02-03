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نمط الغذاء يحرر دهون الكبد

2/3/2024 2:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) السمنة وزيادة الوزن من أهم العوامل التي تسبب دهون الكبد؛ لذلك يرى العلماء أنّك إذا خسرت 3-5% من وزنك فهذا سيقلل دهون الكبد، وإذا خسرت 10% تقل دهون الكبد أكثر فأكثر، ويخف الالتهاب الحاصل بسبب وجود الدهون، وبالتالي يمنع تقدم الحالة وتطورها إلى مراحل أصعب.
إنّ تغيير نمط الغذاء مهم جدًا لخسارة الوزن، لذلك ننصحك بالآتي:
لا تتجاوز كمية الدهون التي يسمح بها الطبيب.
اختر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة وزيت الزيتون.
تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، مثل رقائق الشيبس والمخبوزات والأطعمة المصنعة.
قلل كمية الكربوهيدرات المتناولة.
اختر الفواكه بدلًا من السكريات مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر.

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