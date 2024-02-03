بالمثلث الأحمر.. احتفال بنكهة فلسطينية للنعيمات (فيديو)



وحقق منتخب الأردن إنجازاً تاريخياً بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا، بعدما تغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر، يوم، الجمعة 2 فبراير/شباط 2024.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف، لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.











ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل، يوم الثلاثاء المقبل، منتخب كوريا الجنوبية الذي تأهل بفوزه على أستراليا، وسيكون اللقاء الثاني بينهما بعد تعادلهما في دور المجموعات.



احتفال يزن النعيمات بشعار المثلث الأحمر المقلوب والمسافة صفر

بعد مباراة الأردن وطاجيكستان، نشر نجم منتخب الأردن يزن النعيمات عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورتين، حرص من خلالهما على التضامن مع الشعب الفلسطيني، عبر إبراز رمزي المثلث الأحمر المقلوب و"المسافة صفر".



النعيمات ظهر في الصورة الأولى حاملاً الشماغ الأردني الأحمر الشهير، وقد طواه على شكل مثلث مقلوب، بينما وقف إلى جانبه زميله علي علوان في الصورة الثانية، وكتب تعليقاً جاء فيه: "المسافة صفر" مع رمزين تعبيريين لمثلث أحمر وعلم الأردن.



يُذكر أن المثلث الأحمر المقلوب اتخذه النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية التقدم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق قطاع غزة، رمزاً للأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية.



قصة شعار المثلث الأحمر المقلوب والمسافة صفر

مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شرعت هيئة الإعلام العسكري لكتائب القسام، بنشر فيديوهات خاصة بعمليات استهداف الدبابات والجرافات وناقلات الجنود، وأفراد من جيش دولة الاحتلال.



وكان القاسم المشترك بين كل هذه الفيديوهات، بعيداً عن عمليات استهداف العدو، هو المثلث الأحمر المقلوب، الذي يحدد الهدف قبل قصفه، والذي يتم تضمينه داخل الفيديو عن طريق عملية التوضيب (المونتاج)، قبل نشره.



إلا أن هذا الرمز أصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، بعد أول فيديو نشرته كتائب القسام، التي وثّقت فيه عملياتها في استهداف دبابة من المنطقة صفر.



ثم زادت شعبيته بعد إعلان "أبو عبيدة"، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، في أحد خطاباته، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية في المواجهات البرية التي شهدها قطاع غزة، منذ بداية "طوفان الأقصى"، الشيء الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة.



وحظي منشور النعيمات بتفاعل كبير من متابعي اللاعب الأردني، الذي برز في كأس آسيا الحالة وسجل هدفين، الأول في مرمى كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات (2-2) والثاني أمام العراق (3-2) في دور الـ16. -عربي بوست

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