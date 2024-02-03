مرتدياً زي الملك .. فيدال يعود إلى نادي طفولته على ظهر حصان

عاد التشيلي أرتورو فيدال إلى نادي طفولته كولو كولو وحظي باستقبال غريب في ملعب مونومينتال دافيد أريانو الذي وصل إليه على متن طائرة مروحية مرتديا زي الملك ودار حول الملعب على ظهر حصان وحمل سيفا مزيفا.

وشهد استقبال فيدال نحو 30 ألف مشجع احتفلوا بعودة لاعب الوسط الدولي السابق (36 عاما) والذي انضم للنادي الشهر الماضي بعد فترات سابقة في أندية أتلتيكو بارانينسي وفلامنجو البرازيليين، إذ فاز معهما بكأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس.

وقال فيدال في الملعب بعد خروجه من المروحية "مرحبا جمهوري! أنا سعيد للغاية لشرائكم كافة التذاكر في يوم استثنائي بالنسبة لي. أنا متوتر للغاية. لم أتمكن من النوم في انتظار هذا اليوم. أريد أن أشكركم من أعماق قلبي.

"أتمنى أن أرد هذا الاستقبال الحار في كل مباراة أشارك فيها. بالتأكيد، سنرفع العديد من الألقاب معا في نهاية العام. ربما نفوز بكأس ليبرتادوريس، لم لا؟"

وبدأ فيدال مسيرته وعمره 15 عاما مع كولو كولو وفاز معه بثلاثة ألقاب محلية.

وانتقل إلى أوروبا ليقضي فترات ناجحة مع أندية مثل بايرن ميونيخ، إذ فاز معه بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس السوبر الألماني، كما فاز مع برشلونة بلقب الدوري وكأس السوبر الإسباني.

كما فاز بخمسة ألقاب للدوري الإيطالي، بواقع لقب مع إنتر ميلان والبقية مع يوفنتوس.

وخاض الدولي التشيلي 142 مباراة مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم مرتين عامي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل. وتوج بلقب كأس كوبا أمريكا مرتين عامي 2015 ثم النسخة المئوية عام 2016.





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