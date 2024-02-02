الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء في 9 أسابيع مع تراجع الدولار

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في تسعة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون بيانات هامة عن الوظائف الأميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات عن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2056 دولارا للأونصة. وصعد حوالي 2% منذ بداية الأسبوع، متجها لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2073.40 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وقال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس أمر مستبعد، لكن السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك... التصريحات كانت إيجابية بالنسبة للذهب".

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة.

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 0.4% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في اتجاه التضخم نحو النطاق المستهدف عند 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.19 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 912.98 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 969.32 دولار.