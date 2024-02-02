‫ الزراعة تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

(MENAFN
- Youm7) أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن نجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية ، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
أوضح القصير أن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس، وذلك بداية من أول شهر مارس القادم ، مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي امام الفروالة والتمور المصرية.
جدير بالذكر، أن الحجر الزراعى المصري في ديسمبر الماضي قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية، وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة، وتم الاتفاق على فتح السوق البرازيلي امام البطاطس المصرية، وكذا تبادل الرؤي حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها، والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.
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