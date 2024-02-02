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‫ الزراعة تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

2/2/2024 4:30:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن نجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية ، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.



أوضح القصير أن السلطات الزراعية البرازيلية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس، وذلك بداية من أول شهر مارس القادم ، مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي امام الفروالة والتمور المصرية.



جدير بالذكر، أن الحجر الزراعى المصري في ديسمبر الماضي قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية، وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة، وتم الاتفاق على فتح السوق البرازيلي امام البطاطس المصرية، وكذا تبادل الرؤي حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها، والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.
















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