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سعودي يضبط التقويم الزراعي في عسير

2/1/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وثق الباحث الدكتور عبدالله الموسى في كتابه ((التقويم الزراعي في منطقة عسير)) الذي صدر أخيرًا مواسم الزراعة في عسير بشكل علمي اعتمادًا على حركة ومطالع النجوم.
وأوضح الموسى لـ((الوطن)) أن توثيقه للتقويم الزراعي في عسير استغرق أكثر من 40 عامًا من الدراسة والرصد والبحث، متأثرًا بأهالي قريته في محافظة سراة عبيدة الذين تابعوا ورصدوا حركة الثريا والقمر لتحديد الوقت الملائم لمواسم الزراعة.
وبين أنه تنقل بين قرى ومحافظات المنطقة لفترات طويلة لجمع المعلومات من المزارعين خاصة كبار السن وممن لديهم خبرة بمواقع النجوم وتواريخ ظهورها واختفائها، ومعرفتهم بمنازل القمر وطريقة احتساب أيام الفصول والأنواء، ومسميات النجوم، وأوقات المذاري ((الاستزراع)) لبعض المحاصيل.
وقال إنه رصد حركة الثريا واقترانها بالقمر، وقارن ذلك مع الأشهر الشمسية التي تعد أكثر ثباتًا مع فصول السنة، على مدار 40 عامًا وتوصل إلى ضبطها ضبطًا دقيقًا، وحدد لكل قران ما يقابله من منازل القمر.
اعتماد على القرانات
أكد الموسى اعتماد مزارعي المنطقة على القرانات ((اقتران الثريا بالقمر)) بدءًا من قران السابع عشر حتى قران الثالث، بحيث تشمل فصل الخريف المسمى في عرفهم ((فصل الشتاء)) مرورًا بفصل الشتاء المسمى في عرفهم ((فصل الربيع)) حتى منتصف فصل الربيع المسمى في عرفهم ((فصل الصيف)) حيث يعتمدون في زراعتهم وأوقاتهم الفلكية على القرانات.
اقترانات شتوية
تقترن في فصل الشتاء، الثريا مع القمر في 13 من الشهر الهجري ((قران الثالث عشر))، أو قريبًا منه، ويبدأ في السابع من ديسمبر من كل عام، وله من النجوم الإكليل والقلب، ومدته 26 يومًا. وبهذا الاقتران تبدأ المربعانية، وهي بداية البرد الفعلي ودخول الشتاء الحقيقي الذي يسميه أهل المنطقة ((الربيع)) وفيها بداية زراعة القمح وتعد لياليها أطول ليالي السنة.
وفي نجم الإكليل تقول العرب إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتجرفت السيول. وفي نجم القلب تقول العرب إذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب وصار أهل البوادي في كرب.
أما قران حادي عشر وهو اقتران الثريا بالهلال ليلة 11 من الشهر الهجري، ويبدأ في 2 يناير من كل عام ميلادي. له من النجوم نجما الشولة والنعائم، وعدد أيامه 26 يومًا، وهو أشد أشهر الشتاء برودة. ويقول المزارعون الأوائل ((بالحدى حربة الربيع)) أي أشده بردًا، وفيه تبدأ الأشجار اللوزية ((الفركس، المشمش، اللوز، البخارة بالإزهار، ويفضل تقليمها قبل دخوله، وفيه تقلم الأشجار متساقطة الأوراق، كالتين والعنب والرمان.
وفي قران تاسع تقترن الثريا بالقمر في اليوم التاسع الهجري، ويبدأ في 28 يناير. وله من النجوم نجما البلدة وسعد الذابح، وفيه تشتد الرياح الناهضة، يقول ((الأقدمون)) بالتسع ميعاد الرياح ((الهبايب)) وهو شديد البرودة.
وفي نجم البلدة تقول العرب ((إذا طلعت البلدة حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهدَا)).
وفي سعد الذابح تقول العرب ((إذا طلع سعد الذابح حمى أهله النابح، ونفع أهله الرائح، وتصبح السارح، وظهرت في الحي الأرايح، وانحجرت الضوابح)) خاصة إذا لم ينزل فيه المطر.
قران سابع
في قران سابع يقترن الهلال بنجوم الثريا في اليوم السابع من الشهر الهجري أو يقاربها، ويبدأ في 23 فبراير من كل عام ميلادي، وعدد أيامه 26 يومًا. وله من الأنواء سعد بلع وسعد السعود.
وفيه يبدأ ظهور الأوراق في الأشجار، وتبدأ كروم العنب في الطلع. ويقول العرب في قران سابع ((مجيع وشابع)) دلالة على بداية العشب فيتوفر في بعض المواقع ويكون في بعضها في بداية نبته.
وفي سعد بلع تقول العرب ((إذا طلع سعد بلع اقتحم الربع، ولحق أهله الهبع، وظهر في الأرض لمع)) ومعنى اقتحم الربع، وهو صغير الإبل، أول النتاج يولد في الربيع، ويوسع الخطا حال المشي.
ومعنى لحق الهبع، وهو صغير الإبل، آخر النتاج، ويولد في الصيف، يمد عنقه حال المشي، لذا فهو نتاج متأخر وضعيف.
وفي سعد السعود تقول العرب ((إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود)).
وهو بداية الربيع الحقيقي، وفي قران سباع يستوي الليل والنهار فيما يسمى بالاعتدال الربيعي، ويتم ذلك في 12 مارس من كل عام ميلادي في منطقة عسير.
وفي الجنوب يقولون ((قسمناك يا بالسبع صيفٍ وزبرة)) يقصدون أنه بداية الربيع، حيث يسمون الربيع صيفًا، بينما يسمون الشتاء ربيعًا، ويقصدون بالزبرة تكوُّن السحاب الركامي جهة شرق منطقة عسير في نوء سعد السعود.
الربيع صيف عسير
يعرف الربيع لدى أهل المنطقة بأنه فصل الصيف، وفيه يقترن الهلال بكوكبة الثريا في اليوم الخامس الهجري. وعدد أيامه 26 يوماً تقريبًا. ويبدأ رسميًّا في 11 مارس. ويعرف بقران خامس، وفي بدايته يتساوى الليل والنهار، ويسمى بالحميمين نظرًا لحرارة باطن الأرض وحرارة الشمس، فيجتمع الحميمان، وعليه أطلق هذا المسمى. وتخرج فيه الهوام من بياتها الشتوي، وفيه يعتدل الجو.
وله من الأنواء نوء سعد الأخبية ونوء المقدم، وهو بداية موسم الربيع الحقيقي، وفي عرف المنطقة الصيف، وتقول العرب ((قران خامس ربيعٍ طامس)) لكثرة العشب واخضرار الأشجار إذا سبقه مطر، وعادةً بإذن الله تكثر فيه الأمطار، وتسمى لدى العامة بسمك الشعير، وهي غزيرة المطر، وهو نسبة إلى نجم السماك الأعزل. وفي نوء سعد الأخبية تقول العرب ((إذا طلع سعد الأخبية خرج الناس من الأبنية ودهنت الأسقية)).
وفيه تعقد ثمار اللوزيات الفركس والخوخ واللوز والبخار، وتبدأ أشجار الرمان بالإزهار، وتزرع فيه شتى أنواع الخضار، ويفضل فيه بداية بذر الطماطم المكشوفة، وقديمًا كان يتم فيه حصاد الشعير لأن عمره الزمني أقصر من البر.
ويعد ذلك نهاية فصل الربيع الحقيقي وبداية الصيف الفعلي، ويعرف بقرن ثالث حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكلٍ لافت لذا تقول العرب ((قران ثالث ربيعٍ ذالف)).
وفيه تقترن الثريا بالقمر في اليوم الثالث من الشهر الهجري أو تقاربه، ويبدأ في 16 من أبريل، ويسمى فلكيًّا بالذراعين. ومدته 26 يومًا تقريبًا.
وله من الأنواء نوء المؤخر ونوء الرشا، وفي نهايته تزرع الذرة الرفيعة، وتسمى هذه الزراعة لدى الأقدمين بمذاري الكفوف، وذلك أن الثريا تكاد تختفي في شعاع الشفق، فيضطر الرائي إلى وضع كفه على سمت الأفق، فسميت بهذا، لذا يقولون ((مذاري الكفوف تملأ الرفوف)) وفيه تكثر الأمطار، بإذن الله، فموسمه مطير، وتسمى سمك البر لأنها توافق حصاد القمح.
الثريا
تبدأ في 12 مايو من كل عام ميلادي، وعدد أيامها 39 يومًا. ولها من الأنواء الشرطين والبطين والثريا، وفي أولها كنة الثريا، أي اختفاؤها، وفي نهايتها تظهر الثريا من المشرق فجرًا، وهي بداية الصيف. ويطلق على موسمها في عرف القرانات ((قران حادي)) وهو اقتران الثريا بالقمر في بداية الشهر الهجري، وتقول العرب ((قران حادي على الماء تراوي)).
وفي موسمها يحصد القمح، وفيها تنضج أغلب منتجات اللوزيات ((المشمش والبخار وبعض أنواع الفركس)) وهو ممطر بإذن الله.
وتقول العرب عند دخول نوء الشرطين ((إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادت الجيران، وبات الفقير في كل مكان)) ومعنى قولهم:
وحضرت الأوطان، أي أنهم يرجعون من البوادي الى أوطانهم ومياههم؛ لأن الغدران في البوادي قد قل ماؤها.
ومن أنوائه البطين، وعدد أيامه 13 يومًا. وفيه ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت، وتقول العرب ((إذا طلع البطين اقتضوا الدين، وظهر الزين، واقتفى الصياد العين، واعتني بالعطار والقين)) ومعنى اقتضائهم للدين أنهم يطمئنون ويقضي بعضهم بعضًا ما له وما عليه من الدين، وقولهم: ظهر الزين، يقصد أنهم عند التلاقي يتجملون بأحسن ما يقدرون عليه. وآخر أنوائه نوء الثريا، وعدد أيامها 13يومًا، وتشرق مع الفجر. وهي موسم مطر بإذن الله.
وهي سبعة أنجم ظاهرة مجتمعة، والثريا ((النجم)) أشهر العناقيد النجمية معروفة منذ أقدم الأزمنة، ومعروفة عند العرب من أيام الجاهلية، ويصنفون المواسم باقترانها مع القمر.
وتقول العرب عند ظهور نجم الثريا ويسمونه النجم ((إذا طلع النجم فالحر في حدم، والعشب في حطم، والعاهات في كدم)) وتقول أيضًا ((إذا طلع النجم غديه، ابتغى الراعي الشكية)).
وفي البطين تهب عادة رياح شرقية جافة تسمى ((فوحة الثريا)) تجفف النبات.
فصل الصيف خريف عسير
تبدأ الجوازي ((الجوزاء)) في 20 يونيو من كل عام ميلادي، وعدد أيامها 26 يومًا. ولها من الأنواء الدبران والهقعة. وهي بداية فصل الصيف الحقيقي فلكيًّا، وفيها أطول أيام السنة.
وفيها تبدأ بواكير ثمار الخريف ((التين والعنب والفركس وبعض أنواع الرطب)) وتشتد الحرارة، ويسميها أهل نجد ((مربعانية القيظ)) ويسمونها ((طوابخ الرطب)) حيث حرارتها تعجل بنضج الرطب وسائر الفواكه الصيفية. وفي أسجاع أهل النخل قولهم: إذا طلعت الجوزاء، فامل الحوزاء، يقصدون أن بواكير الرطب قد أقبلت.
وفي هذا النوء يسود السَّموم ((الحر)) ويتقلب الجو، ويظهر الغبار من تهامة الذي يسمونه ((الطوز)) ويندر فيه المطر، ويسود أجواءه الجفاف.
وفي الجوزاء تقول العرب ((إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء، وكنست الظباء، وعرقت العلباء، وطاب الخباء (وفي نوء الهقعة) تقول العرب ((إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة)) والهقعة ثلاثة كواكب تشبه الأثافي.
علب
هذا النجم يبدأ في 16 يوليو، ويوافق نوء الهنعة. وهذا النجم عادةً يصحبه غبار مصدره من أغوار تهامة، ويسميه أهل المنطقة ((غسمة علب)) وهو غالبًا ممطر، إذ يبدأ معه منخفض الهند الموسمي بالتعمق على المرتفعات الجنوبية.
وكان أهلنا الأولون يعانون فيه من التعب في الزراعة والسقيا، ويقولون ((علب اللي تشكي العماميل ضيمه)).
وفيه بدء نضوج التين والرطب وسائر الفواكه الخريفية بشكل ملحوظ وبغزارة.
ويقول ساجع العرب: إذا طلعت الهنعة تحمّل الناس للقلعة، وأدرك البسر والتين وفي هذا الطالع يُنصح بالإكثار من ري المزروعات.
وفيه تبدأ زراعة البر ((البوني)) ويسمى لدى بعض أهالي منطقة عسير ((الخرفي)) نسبة إلى فصل الخريف، والبعض يسميه ((قياض)) نسبة إلى القيض، وهو الحر الذي يوافق فصل الصيف ((الخريف)) في عرف المنطقة.
ومدة زراعته بين 3 أشهر و4 أشهر، وكذلك يزرع فيه الشعير، ومدته 3 أشهر، وفيه يشتد عود ((الذرة)) ويقول المزارعون في زراعة الذرة ((علب علباها، وسهيل رباها، والروابع أمها وأباها)) بمعنى أن أمطار علب تنمي نبتة الذرة، وأمطار سهيل تربي قصب الذرة، وأمطار الروابع هي الأساس في ارتواء أعذاق الذرة حتى يصلح ثمرها وينضج.
ويقولون في علب: ((علب أعيب، إن أمطر أخرب، وإن شرَّق أصلب)) أي أنه عايب، من العيب، سواءً في مطره أو جفافه، فإن حصل فيه مطر شديد قتل نبتة الذرة لصغرها وعدم تحملها كثرة الماء، وإن حصل جفاف أثر على النبتة بتصلب التربة. وقد رأيتهم يقومون بعمل ((التثويل)) وهو تفتيح التربة وجمع التراب حول ساق النبتة لمساعدة الذرة على النمو.
ويقولون: ((علب إمَّا خُلَبْ، وإلاَّ لَهَبْ)) أي إمَّا ممطر أو محرق بحرِّه النبات.
وفيه تظهر حشرة سوداء لها أرجل كثيرة تسمى ((الحباليل أو خبلباني)) وهي حشرة زاحفة بطول 10 سم، ولونها أسود يخالطها حمرة، وتسمى في منطقة عسير بالحلبوب)).
وفيه تخرج أيضًا الثعابين السوداء. ويطلق عليها ((الداب الأسود)) وهو أشد الثعابين سمية. وخروج صغار الغربان من أعشاشها.
سهيل
سهيل لدى أهل المناطق الجنوبية يسبق سهيل لدى أهل نجد، فأهل الجنوب يصنفون النجوم عند غروبها، بينما في نجد يصنفونها عند شروقها، والفرق 40 يومًا.
وسهيل لدى أهل الجنوب في منتصف الصيف ((الخريف حسب عرف المنطقة)) يبدأ من29 يوليو ويستمر 13 يومًا، ويقابله في العرف الفلكي نجم الذراع، وفي العرف النجدي المرزم والكلبين. وهو ممطر، بإذن الله، ويكثر فيه الضباب، وتسميه العامة ((غطاط سهيل)) يستدلون على دخوله بتراكم الضباب ناحية تهامة، خاصة على المرتفعات المطلة على تهامة، وقلّما يخلف مطره، حيث يكثر المطر، وتنضج جميع الفواكه الموسمية، عدا الرمان فيتأخر حتى نهاية ((الروابع)) ويتفاءل به أهل الزراعة،وقديمًا يرددون:
يــا ســعد مــن يأتــي ســهيل وعــاده.... حوشــه ويوشــه ســالمين النقايص
نظرًا لأن الفترة التي تسبقه تنتشر فيها الأوبئة في زمنهم، خاصةً الحصبة على الأطفال، ويكثر الغبار مما يؤثر على مواشيهم وزراعتهم. ويقولون عند قسمهم مبالغةً ((والله عداد السيل وغطاط سهيل)) كنايةً عن كثرة الضباب فيه.
ويقولون ((سهيل أبو المطر والسيل)) لكثرة الأمطار فيه. ويقال أيضًا ((سهيل مرخص الكيل)) كنايةً أن مطره يكون سببًا بعد إرادة الله في زيادة المحاصيل ووفرتها وبالتالي رخصها.
وفي هذا النجم تكون أعواد الذرة بارتفاع متر، وتبدأ الذرة فيها بتكوين (المطو) عذق الذرة، وغالبًا يكون رأس العود منتفخًا، ويسمونه (المرح) استعدادًا لخروج العذق.
وتعد فترة سهيل من أجمل الأوقات في منطقة عسير، حيث يعتدل الجو وتهطل الأمطار، وتنضج غالبية فواكه الخريف، وهي الفترة الذهبية في فصل الصيف ((الخريف)) على تسمية أهل المنطقة.
الروابع
أضاف الموسى أن ((الروابع تظهر في 11 أغسطس من كل عام، ويقابلها من النجوم النثرة والطرفة، وعدد أيامها 26 يومًا، ويقابلها من النجوم في عرف أهل نجد بداية نجم سهيل وهي مقدمة كوكبة (السبع) الأنجم الأولى الأربعة من بنات نعش، أو ما يسمى أبو ملعقة، ويسمى في العرف الفلكي مجموعة الدب الأكبر. وتظهر مع الفجر من الجهة الشمالية الشرقية، وهي ممطرة، بإذن الله، ومطرها يشبه مطر الربيع، ويقول الأولون (الروابع قطعة من الربيع). وفيها تبدأ الذرة الصفراء بظهور أكوازها، وهي الذرة البلدية، وفي الروابع ينضج الرطب ويتحول إلى تمر، كما يكثر فيه نضوج فواكه الخريف؛ من عنب وفركس وآخر موسم التين وبداية نضج الرمان. وفي هذا الموسم موعد هجرة بعض الطيور من الشمال إلى الجنوب، ويطلق عليها أهل المنطقة طيور الروابع لأنهم لا يشهادونها إلا في هذه الفترة.
فصل الخريف شتاء عسير
الخامس: يبدأ هذا النجم في 6 سبتمبر، وعدد أيامه 14 يومًا، ويوافق نوء (الجبهة) ويعد فترة انتقالية بين الصيف (الخريف بمسمى أهل المنطقة وبين الخريف (الشتاء بمسمى أهل المنطقة) يتخلله رياح شرقية جافة. وفي هذا النجم تبدأ أكواز الذرة في النضوج، ويردد المزارعون عبارة (إذا ظهر الخامس فالحب متلامس) وسمي بالخامس لأنه خامس نجوم بنات نعش الكبرى التي تظهر في الشمال الشرقي فجرًا، وتسمى لدى العامة (السبع) ويطلق عليها الدب القطبي.
ويستدلون على هذا النجم بإشراقه فجرًا في الشمال الشرقي، وكذلك بالثريا إذ ترى في كبد السماء فجرًا، ويقولون (إذا صارت فوق الرأس فأنت من الخامس في يأس) يقصدون الثريا.
ويطلقون على أنواء (الخامس، والسادس، والسابع) مسمى (علان) ويرددون (تقول التهامية: ليت الدهر كله صيف وعلان) ذلك أن أمطار تهامة تكثر في الصيف (الربيع في العرف السائد) وفي علان، ويكثر فيه المرعى الذي تعتمد عليه أغنامهم، فيكثر لديهم اللبن والسمن وتتحسن أحوالهم وتسمن أغنامهم، فيبيعون منها ومن سمنها ما يكفيهم سائر عامهم ذلك. وتشتد فيه الرياح الشرقية، وهي وإن كانت جافة إلا أن لها مفعولًا على الزراعة؛ إذ يشتد معها عود الذرة ويبدأ في النضوج، كما أن لها مفعولًا في قتل الحشرات الضارة وطردها لذا يرددون ((رياح الخامس تطرد النامس)).
أما السادس، فيبدأ في 20 سبتمبر ومدته 13 يومًا، وهو النجم السادس في مجموعة بنات نعش، أو ما يسمى بمجموعة الدب القطبي، ويسمى لدى العامة (السبع) وهو ثاني نجوم الشتاء (الخريف) في العرف الفلكي. وفيه يكثر الجفاف، ويبدأ تساقط أوراق الشجر، ويبرد الليل، وإن حصل فيه مطر فتسميه العامة (مطر العشوة) ويمنعون مواشيهم من شربه لأن له تأثيرًا سلبيًا عليها.
فيه تبدأ بواكير نضج الذرة البلدية، كما يكتمل فيه صرام النخل ويصبح أغلبه تمرًا، عدا قليل من البرحي ونبوت سلطان والهلالية وحلوة الشمال. كما يطيب فيه الرمان ويكتمل نضجه، وهو الوقت المناسب لجني الرمان حيث يتعجل أغلب المزارعين في جنيه قبل نضجه. وفيه يستوي الليل والنهار فيما يسمى بالاعتدال الخريفي، فتتعامد الشمس على خط الاستواء في 30 سبتمبر من هذا النجم في منطقة عسير. وبهذا يبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي، واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي. ومما يلفت النظر في هذا اليوم أن الشمس تشرق في ذلك اليوم عند الدرجة 90 تمامًا، وهو ما يعد مهما بالنسبة لمن يرغبون في التعرف على نقطة الشرق بدقة.
وفي ذلك اليوم أيضًا تغرب الشمس تماما في نقطة الغروب الحقيقية. وفيه ينصح بقص أعواد الذرة التي لا تثمر أو المتأخرة، ويسمونه (وييم) بمعنى (وجيم) بقلب الجيم ياءً، وهي لهجة أغلب سكان المنطقة. ويرددون: (إذا جاء السادس اصرم زرعك أخضر ويابس ذلك أن أعواد الذرة قبل دخول السادس لا ينصح بتقديمها للمواشي لأنها تسبب لها (الحشرة) وقد تموت إذا أكلته لأنه يسد بلعومها فتختنق وتموت.
وفي السابع: يبدأ هذا النجم في 3 أكتوبر، وهو النجم السابع والأخير من سلسلة كوكبة مجموعة بنات نعش، أو ما يسمى بمجموعة الدب القطبي، ويسمى لدى العامة (السبع). وبدخول هذا النجم يبدأ الليل في أخذ الزيادة من النهار، ويوافق السابع نجم الصرفة، وفيها انصراف الحر. ويعد هذا النجم أكثر نجوم الشتاء جفافا، حيث تهب الرياح الشرقية الجافة فتجفف العشب وأوراق الشجر. وفي هذا النجم موسم حصاد الذرة المحلية في منطقة عسير.
الوسم
أوضح الموسى أن الوسم يبدأ يوم 16 أكتوبر، ويتكون من قران سابع عشر وخامس عشر، وكل منهما 26 يومًا، بحيث تصبح أيام الوسم 52 يومًا، وهي: قرآن سابع عشر: وهو اقتران القمر مع الثريا في اليوم السابع عشر من الشهر الهجري. وله من الأنواء: العواء والسماك. وعدد أيامه 26 يوما، ويبدأ في 16 أكتوبر من كل عام ميلادي، وهو بداية الوسم. وسمي الوسم لأنه يسم الأرض ويحييها. أما الوسم في اللغة فهو أثر الكي والوسام والوسمة ما وسم به الحيوان.
ويوجد علامات عدة واضحة لدخول الوسم، منها: بدء عبور الطيور المهاجرة سماء الجزيرة العربية، وجني عسل السدر، وتكون حركة السحب من الغرب إلى الشرق استجابة للتيار النفاث الغربي، كما تبدأ برودة الجو ليلا، وتنشط أيضًا خلال هذا الموسم الأمراض الموسمية المرتبطة بتغير الجو، كالأنفلونزا، بسبب التفاوت الكبير بين درجات حرارة النهار الدافئ والليل الذي قد تلتمس فيه البرودة.
قران خامس عشر وفيه تقترن الثريا بالقمر في منتصف الشهر، ويبدأ في 11 نوفمبر من كل عام ميلادي. وله من الأنواء: الغفر والزبانا. ومدته 26 يوما، وبنهايته تنتهي أيام الوسم ويبدأ الشتاء ببرده القارس، وهو أشد بردًا مما قبله ولكن برده مقبول. وهو موسم أمطار، إذا كتب الله ذلك، وفيه بداية زراعة القمح وتلقيح الأغنام، حيث تبان الثريا من جهة المشرق عشاء، ويقول الأقدمون (إذا بدت عشاء) يقصد الثريا (فأذر يا للي ما معه عشاء وأبهل كناية عن تلقيح الأغنام (يا راعي الشاء) الشياه.
وتقول العرب في نجم الغفر: (إذا طلع الغفر اقشعر السفر، وتربل النضر، وحسن في العين الجمر ) كما تقول في نجم الزبانا: ((إذا طلعت الزبانا أحدثت لكل ذي عيال شانا، ولكل ماشية هوانا، وقالوا كانا وكانا، فالحق بأهلك ولا تواني)).

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