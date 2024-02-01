الوردية.. ما هي وكيف نتعامل معها؟

قد يصاحب المرض ظهور الأوعية الدموية الصغيرة والحبوب والتورم والحساسية.

كما قد يؤثر المرض على العينين ويسبب جفافهما واحمرارهما والشعور بالحرقة أو الوخز.



ولا يعرف السبب الحقيقي لمرض الوردية، لكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل وراثية أو مناعية أو بيئية.ـ بحسب موقع مايو كلينك .



بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض أو تفاقم الأعراض هي:



. التعرض للشمس أو الرياح أو الحرارة أو البرد



. تناول المشروبات الساخنة أو الأطعمة الحارة أو الكحول



. الإجهاد النفسي أو العاطفي



. ممارسة الرياضة الشاقة



. استخدام بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة

. الإصابة بالعدوى أو الالتهابات الجلدية



ليس هناك علاج نهائي لمرض الوردية، لكن يمكن التحكم في الأعراض وتخفيفها باتباع بعض الخطوات، مثل:



. تجنب أو تقليل التعرض للعوامل المحفزة للمرض



. استخدام واقي شمسي ومرطب للبشرة يناسب نوع البشرة وحالتها



. غسل الوجه بلطف مرتين يومياً بماء فاتر وصابون خفيف



. استشارة الطبيب عن الأدوية المناسبة لعلاج الحبوب والالتهابات والتورم



. استشارة طبيب العيون عن العلاجات المناسبة للتخفيف من أعراض الوردية العينية



. استشارة طبيب التجميل عن العلاجات الجراحية أو الليزرية لتحسين مظهر البشرة والأوعية الدموية.



نصائح لحماية البشرة في الشتاء:



. استخدام واقي الشمس: حتى في الشتاء، يجب استخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة.



. التركيز على الترطيب: استخدمي مرطبات فعّالة للحفاظ على ترطيب البشرة.



. ارتداء الملابس الدافئة: حافظي على دفء الجلد بارتداء الملابس الدافئة والقبعات.



يتطلب مرض الوردية العناية الفعّالة بالبشرة لتجنب تفاقم الأعراض. باستخدام هذه النصائح، يمكن للأفراد الذين يعانون من مرض الوردية الاستمتاع ببشرة صحية ومحمية خلال فصل الشتاء.