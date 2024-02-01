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القادسية والعربي لتجنّب مفاجآت الفحيحيل والنصر في ربع نهائي كأس الأمير

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تدخل مسابقة كأس سمو الأمير اليوم منعطفا مهما بإقامة مباراتين ضمن الدور الربع النهائي للبطولة، حيث يلعب القادسية مع الفحيحيل، والعربي مع النصر. ولن تخلو المواجهتان من الإثارة والندية المتوقعة عطفا على اللقاءات التي جمعتهم الموسم الحالي.
ويشهد ستاد صباح السالم بنادي النصر المباراة التي تجمع القادسية مع الفحيحيل، اذ بلغ الأصفر ربع النهائي بعد الفوز على اليرموك 2-1، بينما حقق الفحيحيل فوزا عريضا على الشباب 4-1.
واتسمت لقاءات الفريقين مؤخرا بالندية، حيث واجه القادسية صعوبة في تجاوز الفحيحيل ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد، وفاز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي والاضافي 2-2، كما التقى الفريقان بعدها ضمن القسم الاول من دوري زين الممتاز وانتهى اللقاء لمصلحة القادسية 2-1، ما يشير إلى ان كل الاحتمالات واردة في مواجهة اليوم، خصوصا أن قائمة الفريقين تضم نخبة من الاسماء المحلية والمحترفة التي تمتلك القدرة على ترجيح كفة أي منهما.
ويعول الجهاز الفني للأصفر بقيادة المدرب محمد المشعان على خبرة بدر المطوع وحيوية مبارك الفنيني وعيد الرشيدي ومهارة محمد الصولة وابراهيما تانديا. وفي المقابل يعتمد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب على الجماعية في أداء لاعبيه وسرعة المحترفين وليام باروس وفيتور داسيلفا والدور المساند لعبد المحسن العجمي وفيصل عجب.
وفي المواجهة الأخرى يشهد ستاد ثامر المباراة التي تجمع العربي والنصر، وبلغ الأخضر ربع النهائي بعد التغلب على الصليبخات 1-0، كما تمكن النصر من تخطي عقبة فريق الساحل بنتيجة 2-1، ويخشى الاخضر مفاجآت العنابي الذي نجح بتحقيق الفوز على العربي 3-1 في القسم الاول من دوري زين الممتاز، وهي النتيجة التي كانت سببا في إقالة الجهاز الفني للفريق والاستعانة بالمدرب البوسني داركو نيستروفيتش، الأمر الذي يقف عنده الجهاز الفني للفريق العرباوي الطامح لاستكمال مسيرة النتائج المتميزة بقيادة داركو الذي يمتلك نخبة متميزة من اللاعبين الشباب والمحترفين، ويفتقد العربي جهود المدافع حسن حمدان ولاعب خط الوسط سلطان العنزي للإصابة.
وفي المقابل يمر العنابي بأفضل حالاته بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، فالفريق يجيد اللعب ككتلة واحدة تتسم بسرعة التحول إلى الهجوم بالاعتماد على تواجد الهداف الكولومبي زاباتا الذي يجيد ترجمة الفرص إلى أهداف.

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