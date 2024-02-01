" ذي إليت كارز" تطلق سيارة "جيتور تي2" المرتقبة في أسواق الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- SOAR PR) الظهور العالمي الأول لشركة جيتور في الدولة يؤكد الأهمية الفريدة للمنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2024: أطلقت مجموعة ذي إليت كارز، وهي الموزّع الحصري لسيارات جيتور في الإمارات العربية المتحدة، سيارة جيتور تي2 في أسواق الدولة في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن احتفال مبهر في منتجع تيرا سوليس بدبي.
وتشتهر جيتور، العلامة التجارية العالمية للسيارات سريعة النمو، بتقديم أسلوب الحياة والسفر الآمن، المريح، الذكي، والقوي للعملاء. ويمثّل طرح السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة تاريخية كأول إطلاق عالمي للطراز الجديد على الإطلاق، وهو ما يؤكد التزام العلامة التجارية بدفع الحدود وإعادة تعريف مشهد سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في المنطقة.
وخلال حفل الإطلاق الباهر، استمتع الحضور بعروض بصرية رائعة من طائرات الدرون التي أضاءت سماء الليل بتشكيلات عكست تصميم السيارة وكذلك رؤية جيتور و"ذي أليت كارز"، لتصل العروض إلى ذروتها بعرض ساحر للألعاب النارية. وبهذه المناسبة البارزة، قام ستة من عملاء "جيتور تي2" الأوائل باستلام مفاتيح سياراتهم بشكل احتفالي.
ويعّد طراز سيارات الدفع الرباعي الجديد للطرق الوعرة أول منتج من سلسلة T التي تحمل العلامة التجارية "جيتور" والتي تمثّل روح السفر والرفاهية الحديثة. وصُممت تجربة الدفع الرباعي هذه للباحثين عن الإثارة، وتجمع بين التكنولوجيا الذكية المتطورة والتصميم القوي الرائع والأداء غير المسبوق.
ومهما كانت التضاريس أو التحدي، سواء كان ذلك على الطرقات الإسفلتية أو الوعرة، تضمن جيتور تي2 قيادة سلسة ومريحة. وتشمل الميزات البارزة محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 بقوة 254 حصانًا، وإمكانية الاختيار من سبعة أوضاع للقيادة، وشاشة بقياس 15.6 بوصة متعددة الوظائف، وتحّكم صوتي ثنائي اللغة، وقوة محرّك "كونبينج".
وقال السيد تامر أبو خلف، المؤسس المشارك لشركة ذي إليت كارز: نحن فخورون جداً بتقديم سيارة جيتور تي2 التي طال انتظارها لعملائنا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتمتعون بميزة فريدة من نوعها تتمثل في كونهم أول من يمتلك هذه المركبات الاستثنائية ويقودها. وكجزء من ارتباطنا الثابت بتوفير تجربة عالمية المستوى فنحن ملتزمون بتلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم. وبفضل تصميمها المميز والذكي، يُعَّد أحدث طراز من جيتور مناسبًا تمامًا لمتطلبات هذه المنطقة. ويمكن لعملائنا الكرام المغامرة في أي تضاريس براحة البال، مع العلم أن جيتور تي2 الخاصة بهم سوف تتغلب على أي تحدٍ دون عناء".
وقال لي شيويونغ، رئيس شركة جيتور أوتو ونائب رئيس شركة شيري أوتوموبيل المحدودة: "لقد شهدنا نمواً كبير جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إطلاقنا رسمياً في عام 2018، ونحن واثقون أنه ومع إطلاق سيارة جيتور تي2 الجديدة كلياً، فإننا سنستمر في جذب قلوب العملاء في المنطقة، وذلك بفضل تقديرنا القوي لمفاهيم الابتكار والجودة والحرفية والأداء".
وتفتخر شركة جيتور بتقديم مجموعة من الضمانات المتميّزة الرائدة في الصناعة والتي توفّر راحة البال التامة والمتمثّلة بتوفير ضمان رائع لمدة 10 سنوات / 1 مليون كيلومتر وعقد صيانة لمدة 3 سنوات والتي تضمن دعماً متميّزاً لخدمات لما بعد البيع، ومما يتيح لعملائها الاستمتاع بتجربة ملكية سلسة توفّر الرضا التام طوال رحلتهم مع جيتور.
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