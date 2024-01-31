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توتونجي إيران تعفي الكويتيين وحملة جواز المادة 17 من تأشيرة الدخول السياحية

1/31/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي بمسيرة العلاقات الثنائية الإيرانية - الكويتية على مدار 62 عاما منذ بدء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، موضحا أن العلاقات الثنائية مرت بمحطات متباينة لكن الوشائج الدينية والقواسم المشتركة التاريخية والشعبية أدت إلى أن تسير العلاقات نحو الأفضل وتزداد عمقا وتجذرا، مشيرا في هذا الشأن إلى قرار إعفاء الكويتيين وحملة جواز «المادة 17» من تأشيرة الدخول السياحية.
وأضاف توتونجي في تصريحات للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بمناسبة ذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإيرانية والاحتفال باليوم الوطني الإيراني: خلال العامين الماضيين من حكومة الدكتور رئيسي هناك توجه خاص لتمتين العلاقات مع دول الجوار وبحمد الله نشهد اليوم علاقات متزنة ومتأصلة بين إيران والكويت. وفيما يتعلق بوضع الجالية الإيرانية في الكويت قال: لا يخفى عليكم أن الجالية الإيرانية هي من أقدم الجاليات التي سكنت في الكويت منذ عقود مضت وتشتهر بحسن السيرة والسلوك وإتقان العمل وتحظى بثقة الناس، حيث لدينا الأطباء والجامعيون والعاملون بقطاع التجارة والأعمال الحرة، مضيفا: هناك اليوم أكثر من 30 ألف إيراني في الكويت والمدارس الإيرانية الخاصة تستقبل أكثر من 1600 طالب في المراحل الدراسية الثلاثة. وبخصوص موقف إيران من فصائل المقاومة، قال ان فصائل المقاومة في المنطقة تعمل وفق برنامجها وخططها دون أي تدخل من الخارج ولا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها ومواقفها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بتوقعهم ضربة استباقية أميركية، قال: نحن نطمح دائما لاستتباب السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، وهناك دائما حجج يبحثون عنها أحيانا لشن مثل هذه الهجمات، ولا شك في ان مثل هذه الأعمال لن تساعد في استتباب الأمن في المنطقة. وإذا حدث مثل هذا الأمر وإذا تم استهداف بعض المواقع الإيرانية، فإن إيران لا شك سوف ترد على ذلك. وعن اتهامات إيران بالمسؤولية عن مهاجمة بعض القواعد الأميركية قال توتونجي: «هذا ادعاء هم يدعونه». وفيما يتعلق بحقل الدرة قال: نحن ندعو بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة، وإيران أعربت عن استعدادها الدائم لأي تعاون وحوار بناء، ونحن نرى بأن موضوع حقل الدرة هو موضوع فني بحت ويمكن أن يعالج من خلال الحوار والتفاهم.
4 شروط لتطبيق إلغاء التأشيرات السياحية
أما فيما يتعلق بموافقة مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إلغاء التأشيرات السياحية من طرف واحد كل 6 أشهر مع إقامة 15 يوما عن مواطني 28 دولة منها الكويت، وتشمل أيضا: الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، موريتانيا، تنزانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، إندونيسيا، بروناي دار السلام، اليابان، سنغافورة، كمبوديا، فيتنام، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، بيلاروسيا والهند، قال السفير الإيراني: تم إبلاغ خطوات التنفيذ للجهات ذات العلاقة اعتبارا من تاريخ 4/2/2024 مع مراعاة الشروط التالية:
1- يمكن فقط لحاملي جوازات السفر العادية للدول المذكورة الدخول بدون تأشيرة كل 6 أشهر والإقامة لمدة 15 يوما (غير قابلة للتمديد).
2- يشمل إلغاء التأشيرات المعلنة فقط مواطني الدول الـ 28 المذكورة أعلاه الذين سيدخلون أراضي إيران لغرض السياحة.
3- يجب على مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يرغبون في الإقامة أو الدخول أكثر من مرة للسياحة أو الحصول على أنواع أخرى من التأشيرات (التجارية، الدخول، وما إلى ذلك) التقدم بطلب للحصول على تأشيرات من خلال البعثات الديبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.
4- أحكام إلغاء التأشيرات عن مواطني الهند يشمل المواطنين الهنود الذين يسافرون إلى البلاد عبر الحدود الجوية فقط.

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