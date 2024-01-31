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إربد.. مدارس بلا كتب وطلبة يتغيبون عن دوامهم والتربية توضح

1/31/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - رغم مضي قرابة 14 يوما على بدء الفصل الدراسي الثاني، ما يزال طلبة في بعض المدارس الحكومية بإربد من مراحل مختلفة، يشكون من عدم استكمال تسلمهم الكتب المدرسية، إضافة إلى تبديل الكتب التالفة بأخرى جديدة، في حين تؤكد تربية اربد أن جميع الكتب متوفرة، وهناك نقص ببعض مناهج الثانوية العامة وتمت معالجته.
وأكد أولياء أمور طلبة التقتهم "الغد" على ضرورة تنظيم وضبط عملية توزيع الكتب، واستبدال التالف مسبقا قبل انتظام الطلبة بدوامهم، من خلال آليات وبرامج مدروسة وفاعلة لضمان إيصالها إلى الطلبة وتسليمها بالأوقات المحددة وتجنب هدر وقت الطلبة والمعلمين بقضائهم ساعات داخل الغرف الصفية دون حصولهم على الكتب المقررة وانتظامهم في الحصص المدرسية.
وقال ولي أمر طالب سالم العلي إن العام الدراسي بدأ دون تسلم ابنائه للكتب المدرسة، مشيرا إلى أنه كان الأجدى بوزارة التربية والتعليم قبل انتظام العملية الدراسية توفير الكتب المدرسة في المدارس لضمان سير العملية التعليمة وفق ما هو مقرر لها.
وأشار إلى أن ابنه الذي يدرس في الصف التاسع، لم يتسلم الكتب المدرسة لغاية الآن، مؤكدا أن عدم تسليم الكتب منذ عودة الطلبة لمدارسهم وبدء العملية التدريسية، سيؤثر على تحصيل الطلبة في المستقبل، داعيا وزارة التربية إلى ضرورة توفير الكتب بأسرع وقت، من أجل انتظام العملية التعليمية في المدارس.
وقال الطالب فراس أحمد إن الطلبة ما يزالون بانتظار تسلمهم للكتب المدرسية وهم يقضون أوقاتهم داخل الغرف الصفية دون عمل أي شيء، إضافة إلى اضطرارهم للعودة مبكرا إلى منازلهم نظرا لعدم وجود تدريس في المدرسة، ما سيؤثر على مستواهم التعليمي في حال استمر الوضع كما هو عليه.
وقال محمد سلامة، وهو والد إحدى الطالبات في اربد، إن ابنته تسلمت نصف الكتب، والنصف الآخر لم يتم تسليمه حتى الآن، وإنه اضطر لشراء بقية الكتب على حسابه الخاص، مؤكدا أن نقص الكتب سينعكس على أداء أبنائهم في التحصيل متسائلا "لماذا لا تؤمن وزارة التربية والتعليم جميع الكتب في المدارس خلال العطلة المدرسية؟".
وأضاف أنه ورغم تأكيدات المسؤولين بأن الكتب المدرسية سوف تكون بأيدي الطلبة مع بدء أول يوم دراسي، وأنه تم وضع خطط مفصلة ومحكمة لذلك، إلا أن الواقع غير ذلك، فلا زالت بعض المدارس ومع مرور اسبوعين على عودة الطلبة لمدارسهم، تعاني من عدم توفر بعض الكتب المدرسية المخصصة للفصل الدراسي على الرغم من انتظام الدراسة في كافة المدارس.
بدوره، قال مدير تربية إربد الاولى الدكتور حمزة نجادات لـ "الغد" إنه لا يوجد أي نقص في الكتب المدرسية باستثناء بعض مناهج الثانوية العامة والتي تم تأمينها من الوزارة، مؤكدا أنه تم تزويد كل المدارس الحكومية بحاجتها من الكتب وبإمكان أي طالب مراجعة التربية في حال وجود أي نقص.
وأشار إلى أن جميع الكتب المدرسية ومن مختلف المستويات متوفرة في المدارس، إلا أن هناك طلبة ونظرا للأحوال الجوية يتعمدون عدم الذهاب إلى مدارسهم، مؤكدا أنه تم وضع برامج خاصة لعملية توزيع الكتب على كافة المدارس ضمن جدول زمني محدد وخاص بذلك وانه بوشر بعمليات التوزيع منذ اليوم الدراسي الأول.
يشار إلى أن مليونا و 700 ألف طالب وطالبة، التحقوا بمدارسهم الأسبوع الماضي موزعين ما بين المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المنتشرة على مستوى المملكة، وذلك بعد انقضاء عطلة ما بين الفصلين.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن اللجنة تلقت ملاحظات تفيد أن عددًا من المدارس الحكومية لم تُعطِ الكتب المدرسية لطلبتها من كافة الصفوف، منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.
ووصف المومني في تصريحات صحفية، عدم الجهوزية لبدء الفصل الدراسي في المدارس الحكومية "بالمشكلة".
وأضاف أن أي تعديلات على أحد المناهج يفترض أن تتم عبر "كتاب تجريبي" قبل بداية العام الدراسي وتستمر حتى نهايته، وخلال ذلك تتزود وزارة التربية بالتغذية الراجعة عنه ومن ثم طرحه كمساق دراسي جاهز.
وتابع "نحن معنيون بمصلحة الطالب لأن التعليم أداة الدولة في التحديث التطوير وبناء الأجيال"، مشيرا إلى أن "تعليم النواب" ستحاول معالجة هذا الأمر بإيجاد الحلول المناسبة.
وكان مواطنون قد اشتكوا أن مدارس حكومية ما تزال وبعد نحو 14 يومًا من بدء الفصل الدراسي الثاني، لم تُعطِ الكتب الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية، حتى أصبح ذوي الطلاب يغيبونهم عن الالتحاق بصفوفهم لحين إيجاد حل.

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