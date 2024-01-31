17% معدلات انتشار التدخين في المملكة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ظلت معدلات تعاطي التبغ في انخفاض منذ عقود. واليوم، تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص حول العالم يستخدم منتجات التبغ، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، أما ما يخص الشأن المحلي فقد سجلت السعودية معدلات انتشار التدخين بنسبة 17%، وبلغ نسبة عدد الذكور المدخنين 28% والإناث 2%.
أي الناس يدخنون أكثر؟
يوضح التقرير المنشور في visualcapitalist الاستخدام الحالي للتبغ في بلدان مختارة حول العالم باستخدام تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2022. وفي كل بلد تقريبًا، يستخدم الذكور التبغ أكثر من الإناث. وعلى الصعيد العالمي، فإن 36% من الرجال يتعاطون التبغ مقارنة بـ8% فقط من النساء. ومن منظور إقليمي، عديد من البلدان في أوروبا وآسيا لديها معدلات أعلى لتعاطي التبغ. تتمتع إندونيسيا وميانمار على وجه التحديد ببعض من أعلى معدلات تعاطي التبغ في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن 73.6% من الرجال الإندونيسيين يدخنون أو يستخدمون التبغ. وفي عديد من البلدان الآسيوية هناك أيضًا اختلافًا أكبر بين المدخنين والمدخنات مقارنة ببقية العالم. ففي الصين على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 47.3% من الذكور يستخدمون التبغ مقارنة بـ2% فقط من الإناث. ومن ناحية أخرى، فإن معدلات انتشار تعاطي التبغ في الأمريكتين وبخاصة أفريقيا أقل. نيجيريا بنسبة 2.9 % لديها أدنى معدل لتعاطي التبغ في العالم في عام 2022.
يشار إلى أن مجموعة البيانات الكاملة لدول العالم بحلول 2022 بشأن تعاطي التبغ، تضمنت التقديرات المخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، وتشمل التبغ المدخن وغير المُدخن (بما في ذلك السجائر الإلكترونية).
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