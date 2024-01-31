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17% معدلات انتشار التدخين في المملكة - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ظلت معدلات تعاطي التبغ في انخفاض منذ عقود. واليوم، تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص حول العالم يستخدم منتجات التبغ، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، أما ما يخص الشأن المحلي فقد سجلت السعودية معدلات انتشار التدخين بنسبة 17%، وبلغ نسبة عدد الذكور المدخنين 28% والإناث 2%.
أي الناس يدخنون أكثر؟
يوضح التقرير المنشور في visualcapitalist الاستخدام الحالي للتبغ في بلدان مختارة حول العالم باستخدام تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2022. وفي كل بلد تقريبًا، يستخدم الذكور التبغ أكثر من الإناث. وعلى الصعيد العالمي، فإن 36% من الرجال يتعاطون التبغ مقارنة بـ8% فقط من النساء. ومن منظور إقليمي، عديد من البلدان في أوروبا وآسيا لديها معدلات أعلى لتعاطي التبغ. تتمتع إندونيسيا وميانمار على وجه التحديد ببعض من أعلى معدلات تعاطي التبغ في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن 73.6% من الرجال الإندونيسيين يدخنون أو يستخدمون التبغ. وفي عديد من البلدان الآسيوية هناك أيضًا اختلافًا أكبر بين المدخنين والمدخنات مقارنة ببقية العالم. ففي الصين على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن 47.3% من الذكور يستخدمون التبغ مقارنة بـ2% فقط من الإناث. ومن ناحية أخرى، فإن معدلات انتشار تعاطي التبغ في الأمريكتين وبخاصة أفريقيا أقل. نيجيريا بنسبة 2.9 % لديها أدنى معدل لتعاطي التبغ في العالم في عام 2022.
يشار إلى أن مجموعة البيانات الكاملة لدول العالم بحلول 2022 بشأن تعاطي التبغ، تضمنت التقديرات المخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق، وتشمل التبغ المدخن وغير المُدخن (بما في ذلك السجائر الإلكترونية).

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