السعودية والكويت تؤكدان ضرورة وقف القتال في غزة وتجنب التصعيد في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت السعودية والكويت اليوم الأربعاء ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وكذلك أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر وتجنب التصعيد.جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة العربية السعودية ، حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، حسب وكالة الأنباء السعودية.



وذكر البيان أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



وأكد البيان على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها "لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة".



كما أكد الجانبان على ضرورة "تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".



وفي الشأن اليمني، أكدت السعودية والكويت أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.



وشدد الجانبان، فيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، على أهمية "المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظا على مصالح العالم أجمع"، ودعوا إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

روسيا اليوم