تبرير غريب.. أول رد من مانشيني بعد مغادرته مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

قال روبرتو مانشيني مدرب السعودية، إنه فخور بما قدمه لاعبوه رغم وداع كأس آسيا من دور الستة عشر، واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكرًا أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه 4-2 أمام كوريا الجنوبية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، أمس الثلاثاء.

وتقدمت السعودية بالهدف الأول عن طريق عبد الله رديف بعد لحظات من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشو جيو-سونج هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظهر مانشيني وهو يتجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلة الترجيح الرابعة للسعودية، قبل أن يسدد هوانج هي-تشان آخر ركلات ترجيح كوريا الجنوبية التي ظفرت ببطاقة التأهل.

وقال الإيطالي مانشيني في المؤتمر الصحفي: "أعتذر على ذلك، فقط اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت، لم أقصد التقليل من أي أحد، أريد أن أشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة".

وانتقد مدرب مانشستر سيتي وإنتر السابق، احتساب 10 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع في المباراة، وأضاف "أنا حزين للغاية بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة وخسرنا بركلات الترجيح".

وأكمل: "لا أفهم لماذا تمت إضافة 10 دقائق كوقت بدل من الضائع، يبدو واضحًا لنا كفريق أن علينا التحسن عند هذا المستوى، علينا أن نواصل العمل".

وقال مانشيني لشبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة: "عندما تخسر بركلات الترجيح يكون الأمر كذلك، ولكن هذه هي كرة القدم، أنا سعيد بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم".

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