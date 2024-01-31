تبرير غريب.. أول رد من مانشيني بعد مغادرته مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال روبرتو مانشيني مدرب السعودية، إنه فخور بما قدمه لاعبوه رغم وداع كأس آسيا من دور الستة عشر، واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكرًا أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه 4-2 أمام كوريا الجنوبية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، أمس الثلاثاء.
وتقدمت السعودية بالهدف الأول عن طريق عبد الله رديف بعد لحظات من بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل تشو جيو-سونج هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وظهر مانشيني وهو يتجه إلى غرفة خلع الملابس بعدما أهدر عبد الرحمن غريب ركلة الترجيح الرابعة للسعودية، قبل أن يسدد هوانج هي-تشان آخر ركلات ترجيح كوريا الجنوبية التي ظفرت ببطاقة التأهل.
وقال الإيطالي مانشيني في المؤتمر الصحفي: "أعتذر على ذلك، فقط اعتقدت أن ركلات الترجيح انتهت، لم أقصد التقليل من أي أحد، أريد أن أشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة".
وانتقد مدرب مانشستر سيتي وإنتر السابق، احتساب 10 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع في المباراة، وأضاف "أنا حزين للغاية بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة وخسرنا بركلات الترجيح".
وأكمل: "لا أفهم لماذا تمت إضافة 10 دقائق كوقت بدل من الضائع، يبدو واضحًا لنا كفريق أن علينا التحسن عند هذا المستوى، علينا أن نواصل العمل".
وقال مانشيني لشبكة (بي.إن سبورتس) بعد المباراة: "عندما تخسر بركلات الترجيح يكون الأمر كذلك، ولكن هذه هي كرة القدم، أنا سعيد بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين، قدمنا مباراة كبيرة أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN31012024000110011019ID1107790431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.