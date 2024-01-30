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الكويت قفزت من المركز 77 للـ 63 دوليا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

1/30/2024 10:35:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان صحافي لها، بمناسبة إصدار نتائج مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 حصول الكويت على 46 درجة بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022، وجاء تصنيفها في المرتبة 63 على سلم ترتيب الدول على المؤشر الذي يضم 180 دولة، متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق.
وبينت «نزاهة» في بيانها أن حساب درجة الدولة يتم على مقياس مئوي حيث 0 = أعلى درجة فساد، 100 = أعلى درجة خلو من الفساد، وعلى ضوء ذلك يتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤشر، يعتمد في درجاته وتصنيفاته على 13 مصدرا للمعلومات، التي تعدها وتصدرها مؤسسات عالمية متخصصة وغير حكومية ويرصد كل مصدر من هذه المصادر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد للكويت لعام 2023 على 8 مصادر، وتمثل درجة الكويت ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الثمانية.
وبينت «نزاهة» أن عدد المصادر التي تقيس الكويت في 2023 ارتفع وأصبحت 8 مصادر حيث كانت في السنوات السابقة 6 مصادر، وجاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة من «نزاهة» والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حيث تم التواصل والتعاون مع منظمة مشروع العدالة العالمية WJP، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لإدراج الكويت في تقارير المؤشرات التي تصدرها، وقد نجحت في ذلك وتم صدور مؤشر سيادة القانون ومؤشر التنافسية العالمية للكويت عن عام 2023.
قراءة النتائج
وأوضحت «نزاهة» أنه يلاحظ إثر قراءة نتائج الكويت وفقا لتحليل المصادر الثمانية للمؤشر، أن إضافة مصدر منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP) الذي يقيس مدى التزام البلدان بسيادة القانون في الممارسة العملية الذي حصلت فيه الكويت على درجة 46/100، وإضافة مصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي يقيس القدرة التنافسية في العالم، ويضع تصنيفا للبلدان ويعاين أيضا مدى تأثير المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على القدرة التنافسية للشركات، كما يقيس الرشوة والفساد اذا كانا موجودين أم لا، والذي حصلت فيه الكويت على درجة 49/100، إضافة إلى الارتفاع الذي طرأ في درجات ثلاثة مصادر أخرى، وهي مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى، حيث ارتفعت درجة الكويت فيه بمقدار 3 درجات مئوية، إضافة إلى مصدر التنوع الديموقراطي (V-DEM) الذي يقيس أبعادا متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي حيث ارتفعت الدرجة هنا بمقدار درجة 12 درجة مئوية، إضافة إلى مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي الذي ارتفعت درجته بمقدار 6 درجات مئوية.
وأكدت «نزاهة» أن كل ذلك قد انعكس ايجابا على تحسن درجة الكويت وأدى بالتالي إلى تقدمها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 بارتفاع بلغ 4 درجات مئوية، وأنه من جهة أخرى لم يطرأ أي تغيير على أداء الكويت في المصادر الثلاثة الباقية من المصادر الثمانية، وهي مصدر دليل المخاطر الدولية (GI)، ومصدر خدمة مخاطر الدول (EIU)، ومصدر دليل برتلسمان للتحول (BF).
وأكدت «نزاهة»، على أن منظمة الشفافية الدولية، هي التي تصدر هذا المؤشر بصورة سنوية باعتبارها منظمة دولية غير حكومية مستقلة وغير تابعة لأي من المنظمات الدولية الحكومية العاملة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير إصدار مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، «أن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجة أقل من 50، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة، فالمتوسط العالمي عالق عند 43 درجة فقط، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان لم تحقق أي شيء من التقدم أو التراجع في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام».
وأفادت «نزاهة»، بأن درجة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) عن 2023، جاءت بمعدل 46% وهي درجة أعلى من متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها 38%.
جهود وطنية
واختتمت «نزاهة» بيانها مثمنة تظافر الجهود الوطنية الجادة بمختلف السلطات والمستويات في مجالي منع ومكافحة الفساد، عبر إصدار جميع التشريعات وتفعيلها على أرض الواقع وتنظيم جميع الإجراءات التي تضمنتهما أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر في ترسيخ العمل التشاركي فيما بين جميع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لإنفاذ المبادرات والأولويات الواردة فيها.

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