«دبي للمستقبل» تستضيف الفائز بجائزة «نوابغ العرب»

استضافت "مؤسسة دبي للمستقبل"، البروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) والفائز مؤخراً بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، في جلسة حوارية مميزة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاعات العلوم والهندسة.

وتناولت الجلسة التي نظمتها أكاديمية دبي للمستقبل، أهمية دور مبادرة "نوابغ العرب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تشجيع المواهب والكفاءات العربية على الإسهام في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني.

وأكد البروفيسور فاضل أديب خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد قاسم مدير أكاديمية دبي للمستقبل، ضرورة التعريف بالمساهمات العربية القيمة في القطاعات العلمية والبحثية والطبية والأكاديمية والاقتصادية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة للشباب العربي لصناعة مستقبليهم المشرق بالاعتماد على مهاراتهم ومواهبهم وتحصيلهم العلمي وإيمانهم بالمستقبل.

وتعرف الحضور على أهم الإنجازات التي حققها البروفيسور فاضل أديب خلال مسيرته المهنية، وأبرز التحديات التي مر بها والتي شجعته على بذل المزيد ومواصلة العمل الجاد لتحقيق أثر إيجابي في مجال عمله.

جدير بالذكر أن البروفيسور فاضل أديب نال جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، تقديراً لمساهماته البارزة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأعماله الرائدة في مجال الاستشعار اللاسلكي، حيث أسهمت أبحاثه واختراعاته الرائدة في توسيع نطاق تكنولوجيا الاستشعار اللاسلكي، ما أتاح التقدم في مجالات تتيح الرؤية والاستشعار عبر الجدران، حيث تمكن أبحاثه من توظيف انعكاسات موجات الاتصال اللاسلكي في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض، وغيرها من الاستخدامات.

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