راكيتيتش يتجاوز الفحوص

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن لاعب وسط إشبيلية، النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، اجتاز الفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى الشباب قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وينتظر أن تعلن إدارة الشباب التعاقد مع اللاعب الكرواتي ليكون أهم وأبرز صفقات الليث خلال الميركاتو الشتوي، ليعوض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيجا.
ويعمل الليث على تحسين وضعه في سلم ترتيب دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، إذ عانى كثيرا قبل توقف الدوري من سوء النتائج وتذبذب في مستوياته الفنية.
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