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راكيتيتش يتجاوز الفحوص

1/29/2024 11:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن لاعب وسط إشبيلية، النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، اجتاز الفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى الشباب قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وينتظر أن تعلن إدارة الشباب التعاقد مع اللاعب الكرواتي ليكون أهم وأبرز صفقات الليث خلال الميركاتو الشتوي، ليعوض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيجا.
ويعمل الليث على تحسين وضعه في سلم ترتيب دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، إذ عانى كثيرا قبل توقف الدوري من سوء النتائج وتذبذب في مستوياته الفنية.

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