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بـ «ريمونتادا».. الأردن إلى دور الثمانية لكأس آسيا

1/29/2024 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخب الأردن أمس على نظيره العراقي بنتيجة 3 - 2 في ((ريمونتادا)) مثيرة ليتأهل لدور الثمانية لكأس آسيا لكرة القدم، حيث سيواجه منتخب طاجيكستان.

تقدم المنتخب الأردني بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين بالدقيقتين 68 و76، إلا أن ((النشامى)) انتزع بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97.

وتقام اليوم مباراتان في دور الـ16، ويلتقي منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية في قمة خاصة، بينما تلعب أوزبكستان مع تايلاند في مواجهة خارج التوقعات.

وتأمل السعودية حامل اللقب ثلاث مرات مواصلة مشوارها في البطولة وصولاً للنهائي، فيما يسعى المنتخب الكوري إلى وضع حد لصيام دام 64 عاماً لم يحرز فيه اللقب.

ويقف التاريخ إلى جانب المنتخب السعودي في البطولة القارية، حيث سبق أن واجه المنتخب الكوري بالبطولة 4 مرات، ففاز مرتين بينهما مرة في نهائي عام 1988 عندما توجت السعودية باللقب القاري بركلات الترجيح وفي نصف نهائي عام 2000، وتعادلا مرتين.

في المقابل تفوق منتخب كوريا الجنوبية في المواجهات بين المنتخبين، حيث فاز سبع مرات مقابل 6 لصالح السعودية، فيما حسم التعادل ست مواجهات، كما التقت السعودية مع كوريا الجنوبية في مباراة ودية في سبتمبر الماضي وفازت بهدف.

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