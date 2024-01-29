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إغواءات خشبة الحرية.. مختصون يخطون أبحاثا بأعمال الراحل أبو حمدان

1/29/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أصدرت مؤسسة عبد الحميد شومان، عن دار الأهلية للنشر والتوزيع، كتابا بعنوان "إغواءات خشبة الحرية"، يتضمن الأبحاث التي قدمت في "ملتقى النص المسرحي الأردني الأول (دورة جمال أبو حمدان)".
احتوى الكتاب على مجموعة من الأبحاث التي قدمها مختصون حول أعمال الراحل جمال أبو حمدان، وهم: "عبداللطيف شما، صبحة علقم، فراس الريموني، هاشم غرايبة، مجد القصص، عمر نقرش، حسن ناجي، باسم دلقموني، محمد عبيدالله، طاهر رياض وأسعد خليفة".
وتحت عنوان "مقاربات في النص المسرحي الأردني"، كتبت الدكتورة صبحة علقم تقديما للكتاب؛ حيث ترى أن أهمية هذا الكتاب تتجلى في أنه "يوثق أعمال ملتقى النص المسرحي الأردني بما احتوته من شهادات إبداعية أو أوراق نقدية أو كتابات تأملية للمشهد المسرحي المحلي عاينت جميعها التحديات التي واجهت النص المسرحي وقاربت عددا من المسرحيات ومؤلفيها".
كما اعتبرت علقم أن ملتقى النص المسرحي الأردني يأتي ليقف عند تجربة الكتابة المسرحية الأردنية التي سعى أصحابها جادين لإنتاج عمل مسرحي جاد ينأى فيه صاحبه عن مجرد الترجمة والتعريب والاقتباس والإعداد الذي وسم النصوص المسرحية الأردنية في مراحل إنتاجها الأولى، فقد حاولت الاقتراب من الذات المحلية وواقعها المعيش وقضاياها وهمومها وتطلعاتها وآمالها، مفيدة من التراث الإنساني بصوره المتعددة لتقليص الهوة بين النص ومتلقيه، ولجذب متلقين أصبحوا أكثر وعيا وانتخابا لما يعرض عليهم في ظل التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على نماذج من الفنون العالمية الجاذبة.
وتقول علقم، إن إقامة ورشات أو ندوات أو مؤتمرات أو ملتقيات لمقاربة النصوص المسرحية تؤكد الحراك الجميل باتجاه ثقافتنا المسرحية ومنتجنا المسرحي، ولعل خير ما يمثل هذه الإيجابية إقامة مؤسسة عبدالحميد شومان ملتقى النص المسرحي الأردني، بمشاركة متخصصين في المسرح؛ كتابا وأكاديميين ونقادا ومخرجين، ليطرح كل منهم رؤيته للنص المسرحي الأردني من جهة مختلفة، لترسم مجموعة هذه الزوايا تصورا واقعيا لحالة نصنا المسرحي الأردني.
وترى علقم، أن هناك افتقارا في إنتاج الثقافة المسرحية نصا ونقدا، مبينة أن تقوم مؤسسة شومان وشريكها مختبر السرديات الأردني بتخصيص ملتقى خاص بالنص المسرحي الأردني، هو أشبه بمغامرة مهمة تسجل للجهتين المنظمتين، ذلك أن الاهتمام بالموضوعات الجادة والشائكة بات ضرورة لرفع سوية المشهد الثقافي المحلي ودفعه باتجاه التميز والتجدد والانزياح عن النمطي والمألوف.
كما تشير علقم إلى مجموعة من الملاحظات التي تتصل بزيادة الإنتاج المسرحي بالمقارنة مع ما أنتج في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع الانتباه إلى أن الحركة النقدية على مستوى نقد النص المسرحي المطبوع أو المعروض على خشبات المسرح لم تكن بالمستوى المأمول، بل كانت أقرب إلى الضعف والإهمال، مما لم يحقق تراكما يصعد بالإبداع المسرحي ويبني اللاحقون عليه، لكن ذلك لا يعني نفي الخبر كله، بل وجدنا نقدا صحفيا انطباعيا عمد أكثر من الذوق الشخصي، وهو ما يحسب للمنابر الصحفية الورقية التي كانت في أوج صعودها في تلك المرحلة.
وتشير علقم إلى أن المسرح حظي منذ زمن بعيد بمكانة خاصة، بل غدا مزية للتقدم الحضاري وسمة للازدهار الثقافي، وأي مجتمع يتجاوز طفولته الفكرية نجد مسرحه بالضرورة يشب عن الطوق وينهض ليمثل أفراده ومنظومتهم الحضارية، لذا لا يمكن التنكر للدور المهم الذي يلعبه المسرح إلى جوار الفنون الأخرى الأدبية والتشكيلية والموسيقية وغيرها.
وتعتبر علقم أن نجاح المسرح منوط بعملية معقدة ومركبة لا تتحقق إلا بتحقق ثلة من الأقانيم التي تتمثل أجزاؤها المركزية في النص والممثلين والجمهور، وتضاف إليها اشتراطات مادية تسهم في رفع سوية المنتج الفني المسرحي تتصل بالفضاء المسرحي؛ مكانا وسينوغرافيا وديكورا وغيرها، موضحة أن الفنون تنهض بمقاربتها ومساءلتها النقدية، واستمرارية الجدل حولها، فإن النقد المسرحي ضرورة لا يمكن إنكارها لرفع سوية النص المسرحي، وهو فعل إيجابي يخلق حالة وعي ثقافي بالمسرح وتذهب به إلى فضاءات إبداعية متجددة.
وتقول علقم "إن الاحتفاء بكاتب مسرحي أردني أمد مكتبة المسرح العربي، لا الأردني فحسب، بنصوص قيمة حظيت، باهتمام القراء والباحثين والمخرجين، وعرضت مسرحياته على مسارح محلية وعربية، هو الأديب الراحل جمال أبو حمدان. وقد خصص المخرج المسرحي باسم دلقموني ورقته للحديث عن (تجربة جمال أبو حمدان في كتابة المسرح)، حيث يبين أن جمال دخل المسرح شاهدا ودارسا لتاريخه، ليستقر في مسرح العبث مندهشا ومنبهرا بجاذبيته في تركيبية العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون، الى جانب محاولة كتابته نصوصا محلية تعالج هموم أبناء مجتمعه، وقضاياه السياسية والفكرية والاجتماعية".
أما محمد عبيدالله، فقد كتب عن "التجديد والتجريد في مسرحية جمال أبو حمدان"، حيث أكد على الثقافة الأدبية واللغوية التي يملكها أبو حمدان، مشيرا إلى تعدد منابع التجديد والتجريب لديه، وانعكاسها على كتابته المسرحية، ما جعلها تحظى بدراسات ومقاربات نقدية كثيرة، وتشير علقم إلى أن عبيدالله ركز في بحثه على كتابة أبو حمدان للمونودراما، ووقوفها عند التجريب في مونودراما (ليلة دفن الممثلة جيم) وغيرها.
ثم تحدثت علقم عن البحث الذي قدمه عبداللطيف شما، عن رواد كتاب المسرح ممن أتيح لنتاجهم المسرحي أن يترجم عرضا مسرحيا، ويحقق المثلث المسرحي المكون من (النص، الممثل، الجمهور)، فذكر المسرحيات التي عرضت في العشرينيات من القرن الماضي، بداية تأسيس المسرح في الأردن مرورا بالستينيات، إذ تم استحداث دائرة الثقافة الفنون التي تضم أسرة المسرح الأردني في العام 1965، والتي عدت اللبنة الأساسية التي رسخت المسرح كحركة فنية تملك مقومات الاستمرار والانتشار حتى مطلع سبعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي توقف عندما الباحث.
وتناولت علقم البحث الذي قدمه المخرج فراس الريموني؛ حيث أشار في بحثه إلى الحديث عن النص المسرحي الأردني "استلهام الكتاب للتاريخ والتراث الإنساني في نصوصهم، والاستهلام كان ضرورة فنية فرضتها ظروف اجتماعية وسياسية وسمت مرحلة تأسيس المسرح الأردني، واستمرت بعد ذلك، واتخذت أشكالا متباينة تراوحت بين المباشر والرمزية والإيحاء. واستعرض بعض الأعمال المسرحية لـ(مفلح العدوان وهزاع البراري ومحمد العطيات وبسمة النسور)، التي أتكأت على التاريخ وشخصياته الخالدة وأساطيره التي تناقلتها الكتب السماوية والخرافات الشعبية، منطلقا من أن الكاتب المسرحي لا يستغني عن هذا المعين الذي يوفر له القناع في طرح أفكاره ومضامينه بعيدا عن المباشرة والخطابية".
أما البحث الذي قدمته مجد القصص وهو بعنوان "النص المسرحي في الأردن من الكتابة الأرسطية إلى الكتابة اللاأرسطية وما بعد الأرسطية من 2006-2022"، من قيمة نصوص العرض، أكدت فيه القصص، أن هذا لا يعيب المسرح لأن الهدف الأول والأخير للنص المسرحي هو أن يتحول إلى عرض مسرحي يصل بأفكاره إلى أكبر شريحة من الجمهور، وهذا وفق رأي القصص يسهم في حل مشكلة النص المسرحي الأردني والعربي الذي يشكو دائما من أزمة وجود نصوص جيدة...".
وعن بحث عمر نقرش وهو بعنوان "مواكبة النقد للنص المسرحي بين الأكاديمية والإعلام"، تشير علقم إلى أنه تحدث فيه عن "النص المسرحي نقديا يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر بوصفه فضاء إبداعيا مفتوحا يمنح المؤلف جرأة الطرح والمعالجة في سبيل تقديم تصوراته واستكشافاته المعرفية لمسرح المستقبل، ورسم رؤاه بموضوعية ومرونة".
كما قدم الروائي هاشم غرايبة شهادة بعنوان "أنا والمسرح بين الحضور والغياب"، حيث يقول إنه دخل المسرح وهو طالب في الصفوف الأساسية الأولى، ثم انقطع وعاد بعد ذلك للاهتمام بالنصوص المسرحية أثناء دراسته الجامعية في بغداد في سبعينيات القرن الماضي، ثم عاد وانخرط في فرقة عمان "74"، وهي من أوائل الفرق الأردنية التي نهضت بالمسرح الأردني، وتعرف من خلالها على قامات المسرح الأردني منهم (جمال أبو حمدان، جميل عواد، جولييت عواد..).
وتشير علقم إلى أنه بجوار هذه الأبحاث والدراسات، كان هناك أربع شهادات إبداعية، منها شهادتان اتصلتا بالأديب جمال أبو حمدان؛ الأولى قدمها الشاعر طاهر ريضا، وقدم أسعد خليفة شهادته بعنوان "استعادة تاريخ جمال أبو حمدان"، ككاتب درامي للإذاعة والتلفزيون، فيما قدم حسن ناجي شهادة بعنوان "أصابعي لم تزل من نعناع"، الذي استهواه مسرح الطفال لأنه يقوم على الدهشة والمعرفة التي تعمر قلبه وعقله.

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