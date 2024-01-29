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إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في أبريل المقبل

1/29/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات، ويشمل أنشطة (نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات)، وسيبدأ تطبيقه في تاريخ 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ، في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع نسبة امتثال الشاحنات والحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، وبما يسهم في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة والتأكد من نظاميتها، وخفض نسب الانبعاثات الكربونية، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما ينعكس على نمو واستدامة قطاع النقل العام والقطاع اللوجستي في المملكة.
وحددت الهيئة المخالفات التي سيتم رصدها آليًا مع بداية التطبيق الفعلي، على الأنشطة المحددة أعلاه، ويشمل ذلك " تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وكذلك انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
ويعد الرصد الآلي أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة في كافة مدن المملكة.

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