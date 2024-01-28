رفيعة غباش: الثقافة في دبي جوهر الحياة ورافعة الريادة والإبداع

لا ديار أعذب ولا أعطار أفوح وأزكى تضاهي عِتق دبي الساكنة حناياها. ففي رحابها لا تبارح الأديبة والطبيبة د. رفيعة غباش ديدن الارتواء من معين جمال يضمخه عبق الأصالة، وبهاء الحاضر، ترسمه وتوصفه في طيات حديثها عيناً فياضة، تسقي سردية عشقهما المتبادل، وتنثر عبائر اغتناء روح وفكر مؤسِسة متحف المرأة، بفطرة الخير وجذوات الانفتاح والمحبة والإبداع في مناطق دانة الدنيا.. وفي محافلها وأسواقها وفرجانها.

وتتبين رويها شائقاً يتهادى، بينما تحكي ملامح مدينة أثيرة ومنارة ثقافية ومعرفية ترتفد من ينابيع قريحة قائد وشاعر، يتقن رعاية لآلئ وخزائن سيدة الحواضر المبدعة، ومركز الأعمال والفكر الأول في عالمنا المعاصر، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أثرت مؤلفة ((امرأة سبقت عصرها))، المكتبة الإماراتية والعربية بمؤلفات فكرية وعلمية، غزيرة غنية المضامين، وتمكنت من تحقيق نجاحات لافتة في مجتمعها، على صعيد ممارساتها في حقل الطب النفسي. إلا أنك تجدها تتخير، حين تعريفها بنفسها، جوانب وملامح محددة في حياتها، وفي مكون شخصيتها:

((إن رفيعة غباش، وقبل أن تكون الطبيبة والكاتبة، هي المرأة الإماراتية والعربية الفخورة بثقافتها وهويتها. أنا ابنة دبي الشغوفة بالتراث ومفردات المكان. إذ إني ربيتُ ونشأتُ في ديرة والحمرية، فخبِرت بساطة وروعة الحياة في فرجان ومطارح دانة الدنيا، ولامست بهاء ألفة الناس، ولقاء الحضارات في أكنافها.

وكان لوالدتي، عوشة بنت حسين، رحمها الله، تأثير جوهري في مسارات حياتي وتكوين شخصيتي، فهي من غرس في دواخلي حب العلم، وعشق القراءة، والتعلق بالتميز، والطموح المتقد والإخلاص في العمل. كما كان لتخصصي الأكاديمي العلمي في مجال الطب النفسي، كبير الأثر في مشواري، لأنه تقاطع مع اهتماماتي وانشغالاتي الثقافية، فتكاملا في عوالمي، وغذيا وأغنيا بعضهما بعضاً)).

وتسترسل عضو مجلس أمناء مهرجان طيران الإمارات للآداب في حديثها:

((إن يقيني كان ويبقى راسخاً، بكون المعرفة والقراءة زوادتيّ عقولنا الأجدى لتشكيل ركائز تقدمنا، ونسج خيوط ارتباطنا الوثيق بثقافتنا وتراثنا. وكذا تجدني، على الدوام، معتزة بـ ((سنع)) مجتمعنا، وبجواهر عاداته وأصالته. وعلى صعيد العمل والعطاء، فلا يتوقف سعيي لإطلاق مشروعات تثري الحراك الثقافي، وتحصن تراثنا، وتعزز علاقة الشباب به، عبر سياقات حيوية جاذبة، لا تقليدية مكرورة)).

نشيد الهوية الخالد

تشغل البروفيسورة رفيعة غباش، قضية مجتمعية تتعاظم أخطارها، باطراد، تتمثل في ((التهديدات والأخطار المعولمة المحيقة بثقافتنا وموروثنا)). إذ ارتأت أن تتصدى لها من خلال أبحاث فكرية ومبادرات إبداعية، توثق سير المكان وأنوار أصالته:

((يشهد عصرنا الحالي سلاسل متغيرات فكرية ومجتمعية، تفرز خطير الآثار المهددة قيم مجتمعاتنا وثقافتها. هذي المسألة تؤرقني، وأوليها كبير العناية في مبادراتي. إنها تحدٍ خطر، شكلت مواجهته بالنسبة لي هاجساً وأولوية، عبر مراحل مشواري العلمي والإبداعي، فعمدت أن أتصدى للمهمة عبر كتب ومحاضرات ومساعٍ ومبادرات متنوعة، تكللت بمشروعين فريدين، أصبح لهما كبير الأثر والمنزلة، ألا وهما: ((متحف المرأة)) و((بيت الإبداع)))).

مقطوعتان ووتر ذهبي

أسفار ماتعة مضفورة بأنجم المعرفة، تختبرها وأنت في حضرة ((البيتين)): ((متحف المرأة.. بيت البنات)) و((بيت الإبداع))، إذ تحل في مطارح وأركان توشيها روائع فنية، ونوادر مقتنيات وأدوات تراثية، تنساب وتترقرق في ثناياها أصداء روي مبدعة الصرحين، بينما تشرح سير وأقاصيص الجماليات المنثورة من حولكما:

((تأتّى هذان المشروعان الإبداعيان، ثمرتيّ دراسات مسبقة متمعنة، منفصلة، يقودها ويدفعها هدف حفظ مضامين ثقافتنا وموروثنا التليد. أردتُهما دارين تحضنان جذوات إبداع مجتمعنا، ومفرداتنا التراثية الأثيرة، فتردعان، ولو جزئياً، حزماً من مُهددات ثقافتنا وهويتنا.

وكان عام 2012، تحديداً في خواتيمه، موعد انبثاق أولى تلكما القصتين: ((متحف المرأة))، إثر مخاضات مشوار بحث وتفتيش وتخطيط، امتد سنوات وسنوات، كنتُ خلالها، وكلما تعمقت في التفكير بطبيعة وموقع ومضامين المشروع المناسب، لا أستطيع تخيله شاخصاً وواقعاً إلا في منطقة وفريج غاليين على قلبي في دبي الحبيبة: في (سكة الخيل).. قرب سوق الذهب، هناك حيث تثوي ذكرياتي وحكاياتي الأجمل.. وحيث ولدتُ وترعرعتُ، وعايشتُ صفاء ثقافة المكان، وعرفتُ ألق فطرة الحياة.

ووفقني الله بأن حظيت، عبر قريب لي، وبعد طول بحث وانتظار، بالبيت الذي أبغيه مقراً للمشروع، حيثذاك، إذ هاتفني في مرة، مبشراً بأنه ربما وجد ما أروم، وطبقاً لما حددت له من مواصفات. وفور أن زرتُ الموقع واطلعت على البيت، تذكرته جيداً، فهو ((بيت البنات)).. هكذا كان مسماه في الأيام الخوالي.

ومذّاك، ابتدأت أنسج خيوط حكايته بدقة، فرسمتُ خريطة الموجودات التي سيحويها، وتوجهاته، وطبيعة مقتنياته وماهياته. وكان رائعاً، تجاوب الناس/ الأبناء، ممن تعود جذورهم إلى المنطقة، إذ أمدوني بمقتنيات كثيرة مهمة.

ومن ثم َرأى المتحف النور، وهو يَعمَر بقصص عظمة أمهات شيوخنا الكرام.. وسير ريادة الإماراتيات. وكذا، بينما تخفق فيه أرواح قصائد عوشة بنت خليفة السويدي. علاوة على كونه يرفل بأدوات وحكايات تراثية متنوعة، تسجل أدق تفاصيل الحياة في الإمارات قديماً)).

جوهر واحد

يعزف ((بيت الإبداع)) في موقعه بالحمرية، على وترٍ موازٍ لا يتغاير في الجوهر. إذ تلفاه في هيئته متحدياً أخيلة الغياب. وحين تلج أركانه، تنغمس في أرياض بانورامية مزنرة بأعباق الماضي، وأسحار لوحات وأعمال فنية متنوعة، فتتشمم رياحين التراث، وتطل على بساتين إبداع الحاضر.

إنه البيت الذي أقامت فيه رفيعة غباش سنوات طوالاً، رفقة والدتها وإخوانها وأخواتها.. وأيضاً، عدد من العائلات، عقب انتقالهم من ديرة. إذ أرادت أن تصونه وتحميه من الإهمال والتهميش وذوبان هويته.

فبادرت إلى استملاكه، متممة جميع الإجراءات اللازمة مع الورثة وأصحاب العلاقة، ثم جعلته بيتاً للإبداع والموروث، افتتح رسمياً في سنة 2021، حيث يضم، حالياً، إلى جانب المقتنيات التراثية، إبداعات 102 فنان وفنانة من أبناء وبنات دولة الإمارات.

موئل للثقافة وواحة الإبداع

تؤكد رفيعة غباش، أن دبي حاضرة تاريخية ومعاصرة، ثقافية الطابع والجذور، قبل أي شيء آخر. وترى أن الإمارة لا تُنصَف وتعطى حقها تماماً حين تصنيفها والحديث عنها بوصفها، فقط، مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً. إذ إنها ((في جذورها ومنابتها الأصل، واحة ثقافة وإبداع، قبل أن تكون موئل أعمال وتجارة دولياً.

فجميع تفاصيل الحياة المجتمعية فيها قائمة على الإبداع والابتكار، كون قادتها وأناسها أجادوا، منذ القديم، فنون التعاطي الذكي البنّاء مع المتغيرات والمجريات الفكرية والحياتية، وأتقنوا أساليب المواءمة بين الحرص على صون هويتهم، ومواصلة احتضان شتى الثقافات)).

وتتابع صاحبة ((أوراق تاريخية من حياة الشاعر حسين بن ناصر آل لوتاه)):

((هكذا عهدنا دبي منذ تفتح وعينا على الدنيا. هكذا كانت قبلاً، واستمرت إلى الوقت الحالي، وستتابع. إنها تنهل من فيض إبداعات ورؤى قائد ملهم، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل، بدأبه وحكمته وحصافته، القراءة والثقافة والإبداع نهوج حياة مكينة في دبي، وفي الإمارات، والعالم العربي، خاصة في ضوء جملة المبادرات النوعية التي أطلقها ويدعمها بسخاء، ومنها: ((تحدي القراءة العربي))، مكتبة محمد بن راشد.

إن دبي أصبحت تعطي دروساً لشعوب العالم في كيفيات تخليق منارات الثقافة أساسات تطور حقول العمل والحياة شتى. هي الآن تلهم المجتمعات سبل توظيف المعرفة في تعمير قواعد السعادة والخير والرفاهية، وصنع السلام وتكريس المحبة والانسجام.

وكذا تعلمها أهمية قدرات ومفاعيل الثقافة، حين لا تكون مقيمة في برج عاجي، قصية عن الناس، وعن واقعهم ويومياتهم. إن أمم الإنسانية وثقافاتها، صاغت وأدمنت في أفياء وجنائن دبي، فنون الحوار والتلاقي الحضاري، ومن ثم راحت تتعاون في ابتكار مذاهب أدبية عصرية متطورة مؤثرة.

وفي الصدد، لا مبالغة بجزمنا أن دبي باتت القائد والموجه في ساحات الثقافة الدولية، بفعل أنوار وثمار فعالياتها، وصروحها ومبادراتها الثقافية، مثل: آرت دبي، (سكة للفنون والتصميم)، مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي ينطلق في دورته لهذا العام بعد أيام قليلة)).

قائد ألمعي ملهم

إن بيادر دبي العامرة بالخيرات المعرفية والإبداعية والاقتصادية والمجتمعية، تأتت، كما توضح وتدلل مؤلفة ((عوشة بنت خليفة السويدي))، نتاجاً لحصاد وزروع قائد لا يعرف المستحيل، ديدنه التميز.

((فمشهد دبي الثقافي المتطور، وريادتها في الميادين جميعاً، ليسا سوى ثمرتين لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملهم والمتنور، المشغول دائماً وأبداً بتطوير مجتمعه، وتحفيز الأفراد والمؤسسات، وتضفير الجهود، وشحذ الهمم، وجعل الثقافة صيغة حياة ورافعة الريادة. إن ألمعية سموه تتجلى في المجالات كافة.. وحين تلقاه وتحادثه، تستكشف مدى حيويته وتعلقه بالإبداع.

وهو ما عرفته ولمسته شخصياً في مواقف ومناسبات كثيرة، أبرزها، عندما تكرّمَ سموه بتلبية الدعوة لحضور الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، في عام 2008، وكنت أرأسها حينذاك، حيث أغنى عقول الطلبة بدروس ثرية، خلال حديثه في الحياة والتميز والثقافة.

ولا أنسى ما حييت، حديث سموه إليّ، وزخم الطاقة الإيجابية التي أمدني بها حين أخبرته، بينما كان يحضر إحدى الجلسات في عام 2009، أني بدأتُ جمع تراث الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، بغرض تأليف كتاب يجمع سيرتها وإبداعاتها، فأثنى على الفكرة، وشجعني أن أنجز الكتاب بأسرع وقت.

وبالفعل، شعرتُ حال صدور الكتاب بمدى فرحته وحماسه، الأمر الذي بقي مدعاة فخر لي على الدوام. كما شرفنا سموه بزيارة متحف المرأة، في سنة 2012، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.