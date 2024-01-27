السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

عمان - أعلنت اللجنة المنظمة لرالي قطر الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، قائمة المشاركين في الرالي، حيث يشارك في الرالي 23 متسابقا من الأردن وقطر ولبنان والكويت وسلطنة عمان وبريطانيا وإيرلندا ولاتفيا والسويد وفرنسا وإمارة اندورا والإمارات وقبرص وايطاليا والهند.

ويشارك رسميا من الأردن، عيسى أبو جاموس وملاحه صقر الدعجة على متن ايفو 9، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو 9، وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشاكر جويحان وملاحه اللبناني كارلوس حنا على متن ايفو 10، ويلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي على متن سكودا فابيا ايفو، حيث ينتظر أن يواجهوا منافسة قوية مع المشاركين.

ويتصدر قائمة المشاركين القطري ناصر العطية بطل الشرق الأوسط للراليات 19 مرة مع ملاحه من إمارة اندورا ماثيو بوميل، الذي يدرك جيدا أسرار ومسارات رالي بلاده الذي أحرز لقبه 17 مرة منذ العام 2003.

والمنافسة ستكون في"رالي 2- آرسي 2) بين العطية، والثلاثي النرويجي مادس أوستبيرغ، نجم بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)، والفرنسي بيار-لويس لوبيه واللاتفي مارتن سيشكس والعُماني عبدالله الرواحي، الذي يطمح إلى تحقيق مراكز متقدمة مع ملاحه الأردني عطا الحمود لإثبات ذاتهما مرة أخرى، في سعيهما لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الثانية في مسيرتهما.

وتقاسم الرواحي لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات مع العطية العام الماضي، في حين تشارك الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين مع باوميل.

كما أن الرواحي والحمود أعلنا مؤخرا، عن مشاركتهما في رالي السويد جولة من بطولة العالم للجونيور، التي تنطلق الشهر المقبل إلى جانب ملاحه الأردني عطا الحمود.

ويدخل على خط المنافسة المتسابق الفرنسي لوبيرت بيير والنرويجي ماتس اوسبيرغ والقطريون عبدالعزيز الكواري، وراشد المهندي وناصر خليفة العطية واللاتفي سيسك مارتينيز.

ويتنافس المتسابقون الأردنيون في فئة "إن آر 4 آرسي2" بحثا عن اللقب أمثال شاكر جويحان، الفايز، عيسى أبو جاموس، إيهاب الشرفا، شادي شعبان وحسام سالم.

من ناحية أخرى، انحصرت المنافسة في فئة "تي4" المخصصة للآليات المطابقة لقوانين بطولة الشرق الأوسط، بين الإيطاليين ستيفانو ماريني وفليبو ابيس والقطري خالد المهندي.

وقال المتسابق عيسى أبو جاموس لـ"الغد": "نأمل أن يكون رالي قطر فاتحة خير على مشاركتي في بطوله الشرق الأوسط للعام الحالي، وأتطلع إلى الفوز بفئة "ميرك 2"، والتى فزت بطولتها في العام 2022، وتحضيراتنا جيده، خاصة بعد فوزنا بالرالي الوطني الخامس العام الماضي، وهو من الراليات المحلية الصعبة ومتشابه إلى حد ما مع مراحل رالي قطر كون المراحل صحراوية، وأتمنى التوفيق للفرق الأردنية المشاركة والسلامة لجميع المتسابقين، وأشكر الاتحاد القطري للسيارات على تسهيلاته الدائمه للمشاركين في رالي قطر".

المشاركون في رالي قطر

- ناصر العطية (قطر) وملاحه ماثيو بوميل (أندورا) - فولكسفاكن بول جي تي آي.

- مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد)-شكودا فابيا آر5

- عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن)- شكودا فابيا إيفو.

- بيارلوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا) - شكودا فابيا آر5).

- عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)- فولكسفاكن بول جي تي آي.

- مارتن سيشكس (لاتفيا) وملاحه مواطنه رينارس فرانسيس - شكودا فابيا آر5.

خالد السويدي (قطر) وملاحه روس ويتوك (بريطانيا)- فولكسفاكن بول جي تي آي.

- ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) - فورد فييستا أم كيه.

- شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- جاسم المقهوي (الكويت) وملاحه مواطنه ثامر المطيري - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- حسام سالم (الأردن) وملاحته مواطنته نانسي المجالي - ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- أحمد خالد (لبنان)، وملاحه مواطنه سامر صفير - ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- عيسى أبو جاموس وملاحه مواطنه صقر الدعجة - ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- باياكال بانيكافيتيل (الإمارات)، وملاحه موسى شريف (الهند)- فورد فييستا رالي4.

- زكريا العامري (عُمان)، وملاحه مواطنه محمد المزروعي - سوبارو دبليو آر إكس- أس تي آي.

- شادي شعبان (الأردن) وملاحه مواطنه سامر عيسى - ميتسوبيشي لانسر إيفو9

- إيهاب الشرفا (الأردن) ومواطنه يوسف جمعة- ميتسوبيشي لانسر إيفو9.

- محمد العطية (قطر)، وملاحه سافاس لاوس (قبرص)- ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

- فابيد أحمر (الهند) وملاحه ميلن شيريان (الهند) - سوبارو دبليو آر إكس-أس تي آي.

- خالد المهندي (قطر)، وملاحه السعودي محمد إيناب (السعودية)- بولاريس آر زد آر.

- ستيفانو ماريني (إيطاليا)، وملاحه مواطنه ستيفانو تيرابوسكي - كان-آم مافريك إكس3 (تي4).

- فيليبو إبيس (إيطاليا)/وملاحه مواطنه غابريال زاني - ياماها واي إكس زد 1000آر (تي4).